Professor de Fitdance no ES pede mão de namorada durante convenção

Sucesso nas academias de todo o país, o fitdance tem ajudado muita gente a ficar com a mente sã por conta da diversão e bem-estar que as coreografias de dança provocam em seus praticantes. Mas para um casal capixaba, em especial, o fitdance atingiu em cheio foi o coração. Léo Cheroto e Pamella Lopes se conheceram graças à dança e em dezembro protagonizaram uma cena que deixou a 1ª Convenção de Instrutores de Fitdance, realizada em Salvador-BA, em dezembro, marcada para sempre na lembrança dos cerca de 500 participantes.

Léo Cheroto, que é o agente de fitdance do Espírito Santo fez uma surpresa para a namorada, que conheceu por meio da dança. Após a apresentação da comitiva capixaba no congresso, ele subiu no palco, pegou o microfone e se declarou para Pamella.

"A gente se conheceu durante um curso de fitdance, há quase três anos. Pamella é uma das instrutoras do fitdance no Estado. Só que fomos namorar só depois de um tempo, há um ano e meio. E eu acreditava que não teria um lugar melhor para fazer este pedido de casamento que um evento de fitdance, que foi a modalidade que nos uniu. Então combinei com os organizadores e fiz a surpresa. As pessoas vibraram com o pedido e ela gostou, tanto que depois de 37 dias nós oficializamos a união no cartório."