Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
O que a dança uniu...

Professor de Fitdance no ES pede mão de namorada durante convenção

Léo Cheroto pediu a namorada Pamella Lopes em casamento durante um evento de dança em Salvador -BA. Depois de 37 dias eles oficializaram a união
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 18:56

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 18:56

Sucesso nas academias de todo o país, o fitdance tem ajudado muita gente a ficar com a mente sã por conta da diversão e bem-estar que as coreografias de dança provocam em seus praticantes. Mas para um casal capixaba, em especial, o fitdance atingiu em cheio foi o coração. Léo Cheroto e Pamella Lopes se conheceram graças à dança e em dezembro protagonizaram uma cena que deixou a 1ª Convenção de Instrutores de Fitdance, realizada em Salvador-BA, em dezembro, marcada para sempre na lembrança dos cerca de 500 participantes.
Léo Cheroto, que é o agente de fitdance do Espírito Santo fez uma surpresa para a namorada, que conheceu por meio da dança. Após a apresentação da comitiva capixaba no congresso, ele subiu no palco, pegou o microfone e se declarou para Pamella.
"A gente se conheceu durante um curso de fitdance, há quase três anos. Pamella é uma das instrutoras do fitdance no Estado. Só que fomos namorar só depois de um tempo, há um ano e meio. E eu acreditava que não teria um lugar melhor para fazer este pedido de casamento que um evento de fitdance, que foi a modalidade que nos uniu. Então combinei com os organizadores e fiz a surpresa. As pessoas vibraram com o pedido e ela gostou, tanto que depois de 37 dias nós oficializamos a união no cartório."
A convenção aconteceu no dia 10 de dezembro do ano passado. Léo e Pamella se casaram no dia 17 de janeiro. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Não consegue emagrecer? Veja 7 motivos que dificultam a perda de peso
Imagem de destaque
Câncer: entenda como as mortes decorrentes da doença podem ser evitadas
Imagem de destaque
Foragido da justiça morre após perseguição policial em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados