Produtor cultural que desapareceu é encontrado em Pedro Canário

O produtor cultural Raphael Regiani Serrano, de 32 anos, que estava desaparecido desde a tarde do dia 12 julho, quando foi visto pela última vez na casa da mãe, em Jardim da Penha, Vitória, foi encontrado em Pedro Canário. A família afirma que ele está bem e já voltou para casa.
De acordo com a irmã do produtor, Wanessa, Raphael teria perdido a memória e foi encontrado por um caminhoneiro.
"Parece que ele teve uma perda de memória mesmo. Saiu dirigindo e foi encontrado lá perto da Bahia. Um caminhoneiro encontrou ele e ligou para gente. Agora ele está bem, em casa, Graças a Deus", afirmou.
Perda memória
Raphael Regiani Serrano chegou a reclamar com a esposa de falta de memória no dia anterior ao desaparecimento dele.
Ele saiu de casa com a esposa na manhã de quinta (12) para levá-la ao trabalho. Em seguida, ele teria ido à casa da mãe, que está viajando, para dar comida aos cachorros. Depois disso, Rafael sumiu.
"Minha irmã chegou do trabalho e ele não estava, esperou a noite toda. Na sexta, quando ele não apareceu, já procuramos a polícia", disse a cunhada de Rphael.