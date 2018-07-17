Ajuda de caminhoneiro

Produtor cultural que desapareceu é encontrado em Pedro Canário

Segundo a família, Raphael Regiani Serrano, de 32 anos, teria perdido a memória
Redação de A Gazeta

17 jul 2018 às 12:37

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 12:37

Raphael Regiani Serrano, 32, sumiu depois de sair da casa da mãe em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Reprodução / Facebook
O produtor cultural Raphael Regiani Serrano, de 32 anos, que estava desaparecido desde a tarde do dia 12 julho, quando foi visto pela última vez na casa da mãe, em Jardim da Penha, Vitória, foi encontrado em Pedro Canário. A família afirma que ele está bem e já voltou para casa.
De acordo com a irmã do produtor, Wanessa, Raphael teria perdido a memória e foi encontrado por um caminhoneiro. 
"Parece que ele teve uma perda de memória mesmo. Saiu dirigindo e foi encontrado lá perto da Bahia. Um caminhoneiro encontrou ele e ligou para gente. Agora ele está bem, em casa, Graças a Deus", afirmou.
Perda memória
Raphael Regiani Serrano chegou a reclamar com a esposa de falta de memória no dia anterior ao desaparecimento dele.
Ele saiu de casa com a esposa na manhã de quinta (12) para levá-la ao trabalho. Em seguida, ele teria ido à casa da mãe, que está viajando, para dar comida aos cachorros. Depois disso, Rafael sumiu.
"Minha irmã chegou do trabalho e ele não estava, esperou a noite toda. Na sexta, quando ele não apareceu, já procuramos a polícia", disse a cunhada de Rphael.
 

