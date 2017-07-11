Prefeitura pede ajuda para encontrar familiares de idoso perdido

O senhor, que se identifica como João José Costa Rego, está perdido em Anchieta Crédito: Divulgação/Prefeitura de Anchieta

Um idoso que não possui documentos e se identifica como João José Costa Rego está perdido em Anchieta, na região Sul do Estado. Segundo informações da prefeitura, ele apresenta um quadro de desorientação mental.

Ainda de acordo com a prefeitura, o idoso foi encaminhado ao Centro de Referência Especializada da Assistência Social (Creas) nesta segunda-feira (10), onde recebeu cuidados e acompanhamento de um psiquiatra.