Prefeitura pede ajuda para encontrar familiares de idoso perdido

Um idoso que não possui documentos e se identifica como João José Costa Rego está perdido em Anchieta, na região Sul do Estado. Segundo informações da prefeitura, ele apresenta um quadro de desorientação mental.
Ainda de acordo com a prefeitura, o idoso foi encaminhado ao Centro de Referência Especializada da Assistência Social (Creas) nesta segunda-feira (10), onde recebeu cuidados e acompanhamento de um psiquiatra.
A Prefeitura de Anchieta pede ajuda para encontrar os familiares de João. Quem conhecê-lo deve entrar em contato com o Creas pelo número (28) 3536-1145.