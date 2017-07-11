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Anchieta

Prefeitura pede ajuda para encontrar familiares de idoso perdido

Sem possuir documentos, o idoso perdido se identifica como João José Costa Rego
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2017 às 21:44

Publicado em 10 de Julho de 2017 às 21:44

O senhor, que se identifica como João José Costa Rego, está perdido em Anchieta Crédito: Divulgação/Prefeitura de Anchieta
Um idoso que não possui documentos e se identifica como João José Costa Rego está perdido em Anchieta, na região Sul do Estado. Segundo informações da prefeitura, ele apresenta um quadro de desorientação mental.
Ainda de acordo com a prefeitura, o idoso foi encaminhado ao Centro de Referência Especializada da Assistência Social (Creas) nesta segunda-feira (10), onde recebeu cuidados e acompanhamento de um psiquiatra.
A Prefeitura de Anchieta pede ajuda para encontrar os familiares de João. Quem conhecê-lo deve entrar em contato com o Creas pelo número (28) 3536-1145.

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