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Família desesperada

Portuário desaparece em Vila Velha e carro é encontrado em Viana

A família está desesperada por notícias de Sallailes, que desapareceu em Ataíde, Vila Velha

Publicado em 06 de Maio de 2018 às 20:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2018 às 20:28
Sallailes Tavares Santos desapareceu na tarde deste sábado (05), em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal
Um portuário desapareceu após sair de casa em Ataíde, Vila Velha, por volta de 14 horas deste sábado (05). Sallailes Tavares Santos, 60, saiu de casa dizendo que voltava logo, mas não foi mais visto. Na tarde deste domingo (06) a família recebeu novas informações: o carro dele, uma Hilux prata, foi achado pela polícia em Viana, em uma estrada de terra próximo ao Complexo Penitenciário de Xuri.
A irmã de Sallailes, Marcely Santos, relatou à reportagem do Gazeta Online que a esposa do irmão foi a última pessoa a vê-lo. "Ele saiu de casa, sem celular, e disse que iria voltar logo. Estamos desesperados sem notícias dele". O portuário mora em Ataíde com a mulher e duas filhas. 
A família afirma, também, que Sallailes nunca desapareceu anteriormente e não costuma ir à Viana. "A polícia trabalha com a hipótese de assalto, já que encontraram o carro atravessado na pista, sem vestígios de sangue". O portuário, que tem 1.80 cm, estava de bermuda, camisa e chinelo.
Segundo informações passadas pela polícia à família, os aparelhos de DVD e a a bateria do veículo foram levados. A chave do carro foi encontrada em um matagal próximo. 
Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com a Delegacia de Pessoas Desaparecidas pelo telefone 3137 9065 ou com a família nos números (27) 999258270/ (27) 995279986. 
Portuário desaparece em Vila Velha e carro é encontrado em Viana

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