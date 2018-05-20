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Pôr do sol encanta internautas no Espírito Santo

Confira as fotos que os internautas enviaram à equipe do Gazeta Online

Publicado em 20 de Maio de 2018 às 20:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2018 às 20:59
As luzes de outono são maravilhosas! E, mais uma vez, os moradores do Espírito Santo se encantaram com o entardecer, em tons de laranja, deste domingo (20). Internautas enviaram registros da Grande Vitória e das regiões Serrana e Sul. Confira: 

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