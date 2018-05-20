Pôr do sol encanta internautas no Espírito Santo

As luzes de outono são maravilhosas! E, mais uma vez, os moradores do Espírito Santo se encantaram com o entardecer, em tons de laranja, deste domingo (20). Internautas enviaram registros da Grande Vitória e das regiões Serrana e Sul. Confira:
Publicado em 20 de Maio de 2018 às 20:59
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta