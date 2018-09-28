Perfis no Instagram dão dicas de onde se 'aliviar' na hora do aperto

Perfis no Instagram dão dicas de banheiros para "aliviar" na Grande Vitória, na hora do aperto Crédito: Pixabay

Leonel Ximenes adiantou nesta semana, três perfis concorrentes foram criados no Instagram, dando dicas de onde se aliviar, na hora do aperto, na Grande Vitória. Você está andando na rua e, de repente, bate uma dor de barriga. E agora? O que fazer? Conforme o colunistaadiantou nesta semana,

O perfil de maior sucesso, @ondecagarvix, conta com 1.150 seguidores, ou com 1.150 amigos do bocão de porcelana, como os administradores do perfil os chamam. O segundo perfil com maior quantidade de seguidores é o @ondecagaremvix, que é acompanhado por 225 pessoas. O terceiro, @ondecagar_gv, tem 176 seguidores.

O @ondecagarvix dá dicas de banheiros, apresentando os pontos negativos e positivos de cada um. Já o @ondecagar_gv apresenta uma lista de avaliação, dando notas para o cheiro, conforto, limpeza, climatização e papel higiênico do local. Ao final, ainda dão uma média geral sobre o banheiro.

Um dos administradores do @ondecagarvix contou que o perfil é administrado por seis pessoas, mas dois deles se destacam nas produções. "Um criou o perfil e o outro tem ajudado a dar um gás (sem trocadilho)", disse o administrador. A conta foi criada com inspiração em outro perfil, o @ondecagarrj.

Gazeta Online não informou sobre a identidade ou carreira dos seis amigos. "Nossos trabalhos são secretos (risos)". Mas disse que todos eles moram na Grande Vitória, passam bastante tempo fora de casa e também percorrem todo o Estado. O administrador que conversou com a equipe donão informou sobre a identidade ou carreira dos seis amigos. "Nossos trabalhos são secretos (risos)". Mas disse que todos eles moram napassam bastante tempo fora de casa e também percorrem todo o Estado.

Outras cidades do Brasil possuem perfis parecidos. O @ondecagaremjp, que dá dicas de banheiros na cidade de João Pessoa, na Paraíba, tem postagens, inclusive, contando contos sobre apertos que seus seguidores já passaram, garantido que a identidade do cagonauta não será revelada.

Histórias sobre apertos que os seguidores já passaram também são contadas Crédito: Reprodução/Instagram

Belém, Manaus, Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Recife e Campina Grande são alguns dos lugares que tem perfis semelhantes na rede social.