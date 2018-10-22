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Pastor pede ajuda para encontrar o filho que sumiu após festa no ES

O adolescente de 15 anos saiu escondido de casa para ir a um baile funk na última sexta-feira (19); a família continua sem notícias do garoto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 19:41

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 19:41

Fábio Vieira Costa, de 15 anos, desapareceu após fugir de casa no bairro cidade Pomar, na Serra, nesta sexta-feira (19) Crédito: Arquivo Pessoal
O estudante Fábio Vieira Costa, de 15 anos, desapareceu após sair de casa escondido, no bairro Cidade Pomar, na Serra, por volta das 22h desta sexta-feira (19), para ir a um baile funk em Cobi, Vila Velha.
Segundo o pai, o pastor Jeosafá Costa Santos, de 34 anos, é de desconhecimento da família os motivos que levaram o adolescente a fugir. As últimas notícias que tiveram do paradeiro do filho vieram no sábado (20). Colegas de escola contaram que viram Fábio entrar em um carro com mais cinco pessoas para ir ao baile, e, logo após a festa, teriam ido para outro lugar. Desde então, não há mais informações sobre o local em que o garoto estaria.
A família faz apelo para que Fábio retorne ao lar. "Volte para casa. Eu e sua mãe te amamos e estamos desesperados. Vamos fazer de tudo para saber onde você está".
Quem tiver alguma informação que ajude a encontrá-lo pode entrar em contato pelos telefones (27) 99779-5599 / 99821-3190.
> Viagem no feriadão termina em mistério no ES
 

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