Pastor pede ajuda para encontrar o filho que sumiu após festa no ES

O estudante Fábio Vieira Costa, de 15 anos, desapareceu após sair de casa escondido, no bairro Cidade Pomar, na Serra, por volta das 22h desta sexta-feira (19), para ir a um baile funk em Cobi, Vila Velha.

Segundo o pai, o pastor Jeosafá Costa Santos, de 34 anos, é de desconhecimento da família os motivos que levaram o adolescente a fugir. As últimas notícias que tiveram do paradeiro do filho vieram no sábado (20). Colegas de escola contaram que viram Fábio entrar em um carro com mais cinco pessoas para ir ao baile, e, logo após a festa, teriam ido para outro lugar. Desde então, não há mais informações sobre o local em que o garoto estaria.