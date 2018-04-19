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Você viu o Théo?

Papagaio Théo, irmão do famoso Lory, some na Serra e dona faz apelo

Théo escapou do viveiro nesta quarta-feira (18) e dona faz apelo. Segundo ela, Théo tem uma alimentação diferenciada e é acostumado a ficar dentro de casa

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 16:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 16:45
O papagaio Théo, um Lóris molucanos, desapareceu de sua casa na Serra Crédito: (Foto: Arquivo Pessoal)
Colorido e falante, o papagaio Théo com certeza não vai passar despercebido se você o encontrar pelos lados da Praia de Carapebus, na Serra. Ele escapou do seu viveiro, na tarde desta quarta-feira (18) e, desde então, sua dona, a advogada Larissa Castro, procura incessantemente pela ave.
Théo é da espécie Lóris Molucanos que tem origem na Austrália. Além dele, a advogada tem outros dois papagaios. Um é o famoso Lory Lorikeet, que tem 36 mil seguidores no Instagram e é conhecido por sua fala bastante humorada. 
"O Théo ainda não completou dois anos. Ele vivia aqui em casa junto dos irmãos dele, o Loris e o Bono. E é para mim como filho. Tanto que todo mundo que me conhece sabe que eu trato os três como filhos. Eles não são biologicamente irmãos, mas vivem juntos desde que vieram para cá. Ontem, o Théo abriu o viveiro e saiu. Eu sempre passo lá por volta das 18h30, quando eles dormem, para cobrí-los. Mas ontem eu cheguei no viveiro e a porta estava entreaberta, com a corrente e o cadeado lá. Então foi ele que fugiu mesmo", conta.
Larissa já procurou o papagaio pelos arredores do bairro e não teve notícias do paradeiro dele. Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato com a dona pelo telefone 99923-7995.
"O Théo tem uma alimentação diferenciada e tenho muito medo de alguém estar com ele e não saber que ele tem outro tipo de alimentação. Espero que nenhum bicho tenha se alimentado dele. Eu mesma não consigo parar de chorar e nem consegui comer nada desde que ele sumiu. Faço um apelo para que quem souber dele, me avise, a qualquer hora do dia, que nós daremos recompensa", disse a advogada. 
 

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