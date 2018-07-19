Pai procura turista de Minas Gerais que sumiu no Espírito Santo

Estudante Hassib Abraão Fidelis Halibeck desapareceu em Meaípe Crédito: Arquivo Pessoal

ATUALIZAÇÃO: Pai informa que o jovem foi encontrado próximo à Rodoviária de Vitória

O jovem Hassib Abraão Fidélis Halibek, de 18 anos, está desaparecido desde a última quarta-feira (18), quando fez um último contato por telefone com o pai Hassib Halibek. Ele veio de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e chegou ao Espírito Santo no último sábado (14) para passar dez dias com familiares.

Segundo o pai, na manhã de quarta-feira (18) o desaparecido foi à praia de Meaípe onde está hospedado. Por volta de 12h, ele voltou em casa, pegou uma mochila e saiu, sem falar onde iria.

Por volta das 23h de quarta-feira, o jovem entrou em contato com o pai  que está em Belo Horizonte  e disse que estava na casa de um amigo em Vitória. Em seguida, a ligação caiu e o pai não conseguiu mais contato com o filho. "Ele não conhece ninguém em Vitória, ele nunca nem esteve em Vitória, então não tem como ele conhecer alguém lá. Depois que a ligação caiu, eu não consigo mais falar com ele", relata o pai do menino.

Segundo a tia do rapaz, Adda Nari Silva, Hassib não tem o hábito de sair sem avisar, por isso a situação preocupa a família. "Ele sai, fica até tarde, mas nunca fez isso. Ele fez 18 anos há pouco tempo, então não tem autorização para sair. Ele nunca fez esse tipo de coisa", afirmou a tia.

A família pede para quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do jovem, entre em contato com a Delegacia de Anchieta (28) 3336-1377 ou no número (31) 9649-8618.