Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ajude!

Pai procura turista de Minas Gerais que sumiu no Espírito Santo

O estudante Hassib Abraão Fidélis Halibck, 18 anos, fez contato com família pela última vez nesta quarta-feira

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 19:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 19:44
Estudante Hassib Abraão Fidelis Halibeck desapareceu em Meaípe Crédito: Arquivo Pessoal
ATUALIZAÇÃO: Pai informa que o jovem foi encontrado próximo à Rodoviária de Vitória
O jovem Hassib Abraão Fidélis Halibek, de 18 anos, está desaparecido desde a última quarta-feira (18), quando fez um último contato por telefone com o pai Hassib Halibek. Ele veio de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e chegou ao Espírito Santo no último sábado (14) para passar dez dias com familiares.
Segundo o pai, na manhã de quarta-feira (18) o desaparecido foi à praia de Meaípe onde está hospedado. Por volta de 12h, ele voltou em casa, pegou uma mochila e saiu, sem falar onde iria.
Por volta das 23h de quarta-feira, o jovem entrou em contato com o pai  que está em Belo Horizonte  e disse que estava na casa de um amigo em Vitória. Em seguida, a ligação caiu e o pai não conseguiu mais contato com o filho. "Ele não conhece ninguém em Vitória, ele nunca nem esteve em Vitória, então não tem como ele conhecer alguém lá. Depois que a ligação caiu, eu não consigo mais falar com ele", relata o pai do menino.
Segundo a tia do rapaz, Adda Nari Silva, Hassib não tem o hábito de sair sem avisar, por isso a situação preocupa a família. "Ele sai, fica até tarde, mas nunca fez isso. Ele fez 18 anos há pouco tempo, então não tem autorização para sair. Ele nunca fez esse tipo de coisa", afirmou a tia.
A família pede para quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do jovem, entre em contato com a Delegacia de Anchieta (28) 3336-1377 ou no número (31) 9649-8618.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados