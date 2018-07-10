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Bairro de Fátima

Pai procura filha que desapareceu após sair da escola na Serra

Isadora Galvão Gonzaga, 16 anos, reapareceu na manhã desta terça-feira (10) na escola onde estuda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 01:25

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 01:25

Isadora desapareceu na Serra Crédito: Arquivo Pessoal
Atualização: Isadora reapareceu na escola onde estuda na manhã desta terça. Segundo a mãe, ela passa bem
A estudante Isadora Galvão Gonzaga, de 16 anos, desapareceu na manhã desta segunda-feira (09) após sair da escola onde estuda no bairro de Fátima, na Serra. Segundo informações da família, a menina foi vista pela última vez depois que saiu da escola e seguiu com alguns amigos para o Terminal de Carapina. Até o momento da publicação desta reportagem, ela não retornou. 
De acordo com o pai da estudante, que está desesperado, ela tem cabelo loiro escuro, usa piercing no nariz, e estava com o uniforme da escola com calça jeans.  

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