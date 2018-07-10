Pai procura filha que desapareceu após sair da escola na Serra

A estudante Isadora Galvão Gonzaga, de 16 anos, desapareceu na manhã desta segunda-feira (09) após sair da escola onde estuda no bairro de Fátima, na Serra. Segundo informações da família, a menina foi vista pela última vez depois que saiu da escola e seguiu com alguns amigos para o Terminal de Carapina. Até o momento da publicação desta reportagem, ela não retornou.