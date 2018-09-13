Pai pede ajuda para encontrar filha desaparecida em Aracruz

Atualização: Maria Eduarda foi encontrada por familiares na noite desta quarta (12). Ela passa bem e já está em casa.
O aposentado Adilson José da Silva, de 61 anos, pede ajuda para encontrar a filha, Maria Eduarda Neves da Silva, de 14 anos. A adolescente está desaparecida desde a tarde desta quarta-feira (12), quando saiu de casa com uma amiga, no Bairro De Carli, em Aracruz, e não voltou mais.
Em entrevista ao Gazeta Online, Adilson disse que a menina dormiu na residência da amiga e depois voltou pra casa para almoçar. Após a refeição, elas saíram e disseram que voltariam por volta das 15 horas para lanchar. "A minha filha trouxe a vizinha para almoçar aqui em casa. Elas saíram juntas e sumiram".
Adilson afirmou que Maria Eduarda faz tratamento psicológico e psiquiátrico. "Ela tem cometido algumas coisas, ela se corta. Ela toma remédios contra a ansiedade". Ele acredita que a filha tenha desaparecido em um ato de rebeldia. "Ela ama a mãe e o pai que tem, mas pelo fato da gente prendê-la, ela fica revoltada".
Maria Eduarda saiu de casa vestindo um short e uma blusa curta, cor preta. Ela tem o cabelo liso e mede 1,64 metro de altura. A menina possui uma tatuagem de uma flor, no braço esquerdo, e uma da Nossa Senhora, no braço direito. A família pede para que qualquer informação sobre o paradeiro da adolescente, entre em contato no número (27) 9 8800-3504.