Pai pede ajuda para encontrar filha desaparecida em Aracruz

Maria Eduarda Neves da Silva desapareceu em Aracruz Crédito: Arquivo Pessoal

Atualização: Maria Eduarda foi encontrada por familiares na noite desta quarta (12). Ela passa bem e já está em casa.

O aposentado Adilson José da Silva, de 61 anos, pede ajuda para encontrar a filha, Maria Eduarda Neves da Silva, de 14 anos. A adolescente está desaparecida desde a tarde desta quarta-feira (12), quando saiu de casa com uma amiga, no Bairro De Carli, em Aracruz, e não voltou mais.

Em entrevista ao Gazeta Online, Adilson disse que a menina dormiu na residência da amiga e depois voltou pra casa para almoçar. Após a refeição, elas saíram e disseram que voltariam por volta das 15 horas para lanchar. "A minha filha trouxe a vizinha para almoçar aqui em casa. Elas saíram juntas e sumiram".

Adilson afirmou que Maria Eduarda faz tratamento psicológico e psiquiátrico. "Ela tem cometido algumas coisas, ela se corta. Ela toma remédios contra a ansiedade". Ele acredita que a filha tenha desaparecido em um ato de rebeldia. "Ela ama a mãe e o pai que tem, mas pelo fato da gente prendê-la, ela fica revoltada".