Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Você viu a Maria Eduarda?

Pai pede ajuda para encontrar filha desaparecida em Aracruz

Maria Eduarda Neves da Silva, de 14 anos, está desaparecida desde a tarde desta quarta-feira (12), quando saiu de casa com uma amiga, no Bairro De Carli
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 01:21

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 01:21

Maria Eduarda Neves da Silva desapareceu em Aracruz Crédito: Arquivo Pessoal
Atualização: Maria Eduarda foi encontrada por familiares na noite desta quarta (12). Ela passa bem e já está em casa.
O aposentado Adilson José da Silva, de 61 anos, pede ajuda para encontrar a filha, Maria Eduarda Neves da Silva, de 14 anos. A adolescente está desaparecida desde a tarde desta quarta-feira (12), quando saiu de casa com uma amiga, no Bairro De Carli, em Aracruz, e não voltou mais.
Em entrevista ao Gazeta Online, Adilson disse que a menina dormiu na residência da amiga e depois voltou pra casa para almoçar. Após a refeição, elas saíram e disseram que voltariam por volta das 15 horas para lanchar. "A minha filha trouxe a vizinha para almoçar aqui em casa. Elas saíram juntas e sumiram".
Adilson afirmou que Maria Eduarda faz tratamento psicológico e psiquiátrico. "Ela tem cometido algumas coisas, ela se corta. Ela toma remédios contra a ansiedade". Ele acredita que a filha tenha desaparecido em um ato de rebeldia. "Ela ama a mãe e o pai que tem, mas pelo fato da gente prendê-la, ela fica revoltada".
Maria Eduarda saiu de casa vestindo um short e uma blusa curta, cor preta. Ela tem o cabelo liso e mede 1,64 metro de altura. A menina possui uma tatuagem de uma flor, no braço esquerdo, e uma da Nossa Senhora, no braço direito. A família pede para que qualquer informação sobre o paradeiro da adolescente, entre em contato no número (27) 9 8800-3504.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O truque mental viral que promete ajudar a dormir melhor — e o que a ciência diz sobre isso
Imagem de destaque
Gatos gostam de ser levados para passear ou isso é apenas um capricho dos tutores?
Imagem de destaque
Imagem de Nossa Senhora da Penha é acesa na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados