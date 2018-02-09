Padre ajuda morador de rua de Vila Velha a encontrar família em Goiás

Padre Anderson ajuda Marcos Vinícius, que morava na rua, a encontrar família em Goiás Crédito: Reprodução Internet

O ônibus solidário que uma vez por semana sai nas ruas de Vila Velha com a proposta de dar banho e um lanche a moradores de rua, proporcionou a um desses desabrigados muito mais que um simples ato de afeto e dignidade. Marcos Vinícius conseguiu fazer contato com a família após um ano sem ter nenhuma notícia dos parentes que vivem em Goiânia-GO.

O encontro, embora tenha acontecido apenas por vídeo via celular nesta quinta-feira (8), foi promovido pelo Padre Anderson, que soube da história de Marcos, 30 anos, depois que o grupo se reuniu para o momento de oração, na região central da cidade canela-verde.

"Depois que a gente já tinha feito oração, todos tinham comido e tomado banho, eu comecei a conversar com esse rapaz, que estava do meu lado. Fui perguntando da vida dele, e ele me contou que não via a família há um ano, que tinha vindo para o Espírito Santo com um pastor para se tratar em uma clínica de recuperação, mas que havia saído dessa tal clínica. E que não falava com a família desde então. Mas ele lembrava do número de telefone da madrinha dele. Eu liguei, ela atendeu e confirmou tudo. Depois ligamos para a mãe dele por vídeo e eles puderam conversar", relata o religioso.

Durante a ligação, o Padre Anderson prometeu à mãe de Marcos Vinícius que iria colocá-lo em um ônibus rumo a Goiânia, para que ele pudesse voltar, enfim, para a casa.

"Nesta sexta-feira já fomos na delegacia, fizemos um boletim de ocorrência, porque o Marcos Vinícius não tem documento, e vamos embarcá-lo na noite de hoje (sexta-feira) para Goiânia", disse o padre.