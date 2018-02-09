Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Depois de um ano

Padre ajuda morador de rua de Vila Velha a encontrar família em Goiás

Marcos Vinícius veio se tratar em uma clínica de recuperação no ES, mas saiu de lá e se tornou morador de rua; com a ajuda de um padre, ele encontrou a família em Goiás
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 17:21

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 17:21

Padre Anderson ajuda Marcos Vinícius, que morava na rua, a encontrar família em Goiás Crédito: Reprodução Internet
O ônibus solidário que uma vez por semana sai nas ruas de Vila Velha com a proposta de dar banho e um lanche a moradores de rua, proporcionou a um desses desabrigados muito mais que um simples ato de afeto e dignidade. Marcos Vinícius conseguiu fazer contato com a família após um ano sem ter nenhuma notícia dos parentes que vivem em Goiânia-GO. 
O encontro, embora tenha acontecido apenas por vídeo via celular nesta quinta-feira (8), foi promovido pelo Padre Anderson, que soube da história de Marcos, 30 anos, depois que o grupo se reuniu para o momento de oração, na região central da cidade canela-verde.
"Depois que a gente já tinha feito oração, todos tinham comido e tomado banho, eu comecei a conversar com esse rapaz, que estava do meu lado. Fui perguntando da vida dele, e ele me contou que não via a família há um ano, que tinha vindo para o Espírito Santo com um pastor para se tratar em uma clínica de recuperação, mas que havia saído dessa tal clínica. E que não falava com a família desde então. Mas ele lembrava do número de telefone da madrinha dele. Eu liguei, ela atendeu e confirmou tudo. Depois ligamos para a mãe dele por vídeo e eles puderam conversar", relata o religioso. 
Durante a ligação, o Padre Anderson prometeu à mãe de Marcos Vinícius que iria colocá-lo em um ônibus rumo a Goiânia, para que ele pudesse voltar, enfim, para a casa. 
"Nesta sexta-feira já fomos na delegacia, fizemos um boletim de ocorrência, porque o Marcos Vinícius não tem documento, e vamos embarcá-lo na noite de hoje (sexta-feira) para Goiânia", disse o padre.
Padre Anderson não soube informar o motivo da saída de Marcos Vinícius da clínica de reabilitação no Estado. Ele apenas comentou que o rapaz é dependente de bebida alcoólica e alegou não ter condições financeiras para voltar para casa. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Yamaha investe em ações voltadas à segurança no trânsito
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Leandro passa mal e recebe atendimento no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados