Nuvens carregadas chamam atenção de internautas em Vitória e Vila Velha

A chuva voltou a cair forte na Grande Vitória na manhã desta segunda-feira (23). Na Praia da Costa, em Vila Velha, e na Enseada do Suá, em Vitória, a formação diferente das nuvens chamou atenção de internautas. Os registros são impressionantes. Confira a galeria:

Segundo o Climatempo, nesta segunda-feira há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite na Grande Vitória. O tempo fechado permanece nesta terça-feira (24), com chuva a qualquer hora do dia. O internauta Tonynho Sodré conseguiu flagrar o momento que a nuvem tomou conta do céu de Vila Velha. Assista o vídeo: