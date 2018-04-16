'Novidade', ironiza internauta sobre alagamentos na Grande Vitória

A Grande Vitória sofre com chuvas fortes e intensas que começaram entre a noite deste domingo (15) e a madrugada desta segunda-feira (16) em várias regiões. Algumas ruas de Vitória e Vila Velha estão intransitáveis por conta de alagamentos e, na internet, os comentários são de revolta com o poder público.
Não é de hoje que protagonizamos cenários em que as ruas ficam sempre cheias com as chuvas e é justamente isso que tem gerado os comentários no Twitter do Gazeta Online. "Em Vila Velha alagamentos não são novidade", disparou um internauta. Outra, disse: "Novidade", ao compartilhar o link de uma matéria do portal que noticiava pontos de enchente na Grande Vitória.
Um internauta, ainda no Twitter, lamentou que essas cenas estejam sendo frequentes na casa da mãe, em Vila Velha: "Alagou a casa da minha mãe. Triste... E não é a primeira vez. Perdi até as contas". Confira algumas reações no Twitter do Gazeta Online:
No Facebook, os posts não são muito diferentes. Uma internauta compartilhou, em uma publicação em seu próprio perfil, uma foto de uma praça de Vitória, que fica próxima a um shopping da Capital. Na legenda do registro, escreveu: "Tudo alagado. Pense nos carros. Sem condições de caminhar. Nunca vi tanta chuva assim". Veja: