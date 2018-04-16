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Alagamentos

'Novidade', ironiza internauta sobre alagamentos na Grande Vitória

Os pontos de alagamentos já estão virando rotina quando chove

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 13:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 13:16
Alagamento e enchente, em Vitória Crédito: Internauta/Gazeta Online
A Grande Vitória sofre com chuvas fortes e intensas que começaram entre a noite deste domingo (15) e a madrugada desta segunda-feira (16) em várias regiões. Algumas ruas de Vitória e Vila Velha estão intransitáveis por conta de alagamentos e, na internet, os comentários são de revolta com o poder público.
> Tudo sobre a forte chuva que cai nesta segunda-feira sobre o ES
> Ruas e casas alagadas na Grande Vitória e no interior do Estado
Não é de hoje que protagonizamos cenários em que as ruas ficam sempre cheias com as chuvas e é justamente isso que tem gerado os comentários no Twitter do Gazeta Online. "Em Vila Velha alagamentos não são novidade", disparou um internauta. Outra, disse: "Novidade", ao compartilhar o link de uma matéria do portal que noticiava pontos de enchente na Grande Vitória.
> Vitória registra 130 mm de acumulo de chuva em menos de 24h, diz Inmet
Um internauta, ainda no Twitter, lamentou que essas cenas estejam sendo frequentes na casa da mãe, em Vila Velha: "Alagou a casa da minha mãe. Triste... E não é a primeira vez. Perdi até as contas". Confira algumas reações no Twitter do Gazeta Online:
No Facebook, os posts não são muito diferentes. Uma internauta compartilhou, em uma publicação em seu próprio perfil, uma foto de uma praça de Vitória, que fica próxima a um shopping da Capital. Na legenda do registro, escreveu: "Tudo alagado. Pense nos carros. Sem condições de caminhar. Nunca vi tanta chuva assim". Veja: 

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