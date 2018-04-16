'Novidade', ironiza internauta sobre alagamentos na Grande Vitória

Não é de hoje que protagonizamos cenários em que as ruas ficam sempre cheias com as chuvas e é justamente isso que tem gerado os comentários no Twitter do. "Em Vila Velha alagamentos não são novidade", disparou um internauta. Outra, disse: "Novidade", ao compartilhar o link de uma matéria do portal que noticiava pontos de enchente na Grande Vitória.