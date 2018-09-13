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Noivos comemoram casamento em festa rave em Vila Velha

'Uma verdadeira onda de amor, a família trance é incrível, transmite um carinho fora do normal', conta a noiva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2018 às 22:01

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 22:01

Casal se casou em uma festa eletrônica em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal
O casal Nathália Borges e Fabiano Araújo decidiu inovar na comemoração do casamento. Terno, vestido de noiva, buquê e alianças.... o palco? Uma festa rave, realizada no último sábado (8), na Fazenda Camping, em Vila Velha
Em entrevista ao Gazeta Online, Nathália contou que está com o companheiro há três anos. Eles  que são moradores da Serra  se casaram no cartório no dia 23 de agosto e, na última sexta-feira (7), realizaram o matrimônio religioso e uma festa para comemorar com os amigos e familiares. Para dar continuidade às comemorações, o casal, que é fã de trance  vertente de música eletrônica  resolveu selar a união em uma festa rave. A jovem mandou confeccionar um vestido especial para o dia.
> Capixabas roqueiros se casam em cerimônia "diferentona"
"Íamos fazer o after do casamento na Tribe e eu disse que eu ia de noiva. Mandei confeccionar meu vestido dois em um para eu usar o curto na rave. Chegando na festa entrei primeiro, procurei os seguranças e organizadores para ver se eu conseguia, e consegui. Eu e meu esposo iríamos abrir o show, mas cheguei um minuto atrasada no palco e deixaram para o final, coisa que foi bem melhor. No final da apresentação do Omiki fizemos nossa troca de alianças", disse.
 
A ideia de comemorar o casamento na rave partiu da jovem, que afirmou que é apaixonada por música eletrônica. "Eu comecei a frequentar e disse que quando casássemos eu ia de noiva pra festinha. Ficamos algumas raves sem ir por conta do casório e falamos que iríamos só na Tribe para casarmos lá também".
Centenas de pessoas que estavam curtindo a festa puderam presenciar a união do casal. Para Nathália, a experiência foi incrível. "Tinha pessoas que nunca vi na vida me desejando felicidades, me abraçando tirando foto comigo, me dando conselhos. Uma verdadeira onda de amor, a família trance é incrível, transmite um carinho fora do normal. Confesso que a reação das pessoas me deixou um pouco sem graça, mas depois me acostumei, toda hora era um parabéns noiva felicidades ao casal uma energia incrível", finalizou.
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