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Noivos chegam nadando para casamento em praia de Vila Velha

Atletas, Jully e Mozart se conheceram no mar e para selar a união fizeram uma cerimônia bem diferente, mas que tem tudo a ver com os dois
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 19:29

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 19:29

Eles se conheceram nadando, no mar de Vitória, há quase 2 anos e meio. E de lá pra cá foram se aproximando nas braçadas, nas viagens pelo Brasil durante as competições, e isso lhes rendeu rendeu um namoro, posteriormente um noivado e agora um casamento. Mas é um casamento um tanto quanto diferente dos que estamos acostumados a ver: uma troca de alianças que aconteceu na areia da Praia Secreta, em Vila Velha, depois de o casal chegar nadando no local. 
A contadora Jully Santa Clara, 40 anos, e o empresário Mozart Medina, 56, se casaram nesta sexta-feira (12) sob os olhares de amigos esportistas e familiares. A noiva saiu da Praia do Bananal, na cidade canela-verde, e o noivo da Praia da Sereia. Eles se encontraram e já foram direto para a cerimônia, que foi presidida por um amigo em comum.
"O Mozart teve a ideia de casarmos desse jeito. Ele é todo romântico e quis que comemorássemos perto do mar, que foi onde nos conhecemos. Eu abracei a ideia", disse a noiva.
O casal deixou os convidados à vontade e já especificou no convite que o traje era de banho. Alguns amigos acompanharam os noivos na travessia, outros já os esperavam no local da cerimônia. 
"O mar, a natação, nos envolveu desde cedo. Nos conhecemos nadando, fizemos várias viagens juntos para competir e isso tudo foi nos aproximando mais. E nada melhor que selar a nossa união desse jeito. Eu pedi a Jully em noivado no Aloha, em Brasília. E agora celebramos de um jeito que é bem nosso", finalizou o empresário. 

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