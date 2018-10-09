Noivos chegam nadando para casamento em praia de Vila Velha

Eles se conheceram nadando, no mar de Vitória, há quase 2 anos e meio. E de lá pra cá foram se aproximando nas braçadas, nas viagens pelo Brasil durante as competições, e isso lhes rendeu rendeu um namoro, posteriormente um noivado e agora um casamento. Mas é um casamento um tanto quanto diferente dos que estamos acostumados a ver: uma troca de alianças que aconteceu na areia da Praia Secreta, em Vila Velha, depois de o casal chegar nadando no local.

A contadora Jully Santa Clara, 40 anos, e o empresário Mozart Medina, 56, se casaram nesta sexta-feira (12) sob os olhares de amigos esportistas e familiares. A noiva saiu da Praia do Bananal, na cidade canela-verde, e o noivo da Praia da Sereia. Eles se encontraram e já foram direto para a cerimônia, que foi presidida por um amigo em comum.

"O Mozart teve a ideia de casarmos desse jeito. Ele é todo romântico e quis que comemorássemos perto do mar, que foi onde nos conhecemos. Eu abracei a ideia", disse a noiva.

O casal deixou os convidados à vontade e já especificou no convite que o traje era de banho. Alguns amigos acompanharam os noivos na travessia, outros já os esperavam no local da cerimônia.