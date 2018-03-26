Mulher procura por irmã desaparecida desde fevereiro no ES

Maria Angela Rodrigues não faz contato com a família na Serra desde fevereiro Crédito: Arquivo Pessoal

Sem notícias de Maria Angela Rodrigues dos Santos, de 37 anos, desde fevereiro, a irmã dela, Ednalva Rodrigues, tem feito buscas em diferentes cidades na tentativa de conseguir informações sobre o sumiço da irmã.

Ednalva conta que Maria Angela morava na Serra. Ela, no entanto, se relacionou com um homem que a levou para morar em Barra de São Francisco. E desde então a família não conseguiu mais fazer contato.

"Esse homem que ela se relacionou tirou o celular dela e não deixava que ela falasse com a gente da família. Então não tínhamos notícias dela. Quando conseguimos falar com ele, ele disse que ela tinha ido embora da casa dele com outro homem, mas a gente não acreditou nessa versão dele. Fomos à delegacia, fizemos o BO e estamos muito aflitos por informações."