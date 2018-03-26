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Mulher procura por irmã desaparecida desde fevereiro no ES

Maria Angela Rodrigues dos Santos se mudou para Barra de São Francisco com o companheiro e nunca mais deu notícias à família

Publicado em 26 de Março de 2018 às 18:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 18:33
Maria Angela Rodrigues não faz contato com a família na Serra desde fevereiro Crédito: Arquivo Pessoal
Sem notícias de Maria Angela Rodrigues dos Santos, de 37 anos, desde fevereiro, a irmã dela, Ednalva Rodrigues, tem feito buscas em diferentes cidades na tentativa de conseguir informações sobre o sumiço da irmã.
Ednalva conta que Maria Angela morava na Serra. Ela, no entanto, se relacionou com um homem que a levou para morar em Barra de São Francisco. E desde então a família não conseguiu mais fazer contato.
"Esse homem que ela se relacionou tirou o celular dela e não deixava que ela falasse com a gente da família. Então não tínhamos notícias dela. Quando conseguimos falar com ele, ele disse que ela tinha ido embora da casa dele com outro homem, mas a gente não acreditou nessa versão dele. Fomos à delegacia, fizemos o BO e estamos muito aflitos por informações."
Quem souber de qualquer informação sobre o desaparecimento de Maria Angela Rodrigues dos Santos pode entrar em contato com Ednalva no 99963-2884.

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