Mulher desaparece em Vitória e família pede ajuda

Atualizada às 17h23
ENCONTRADA!
Sem notícias da dona de casa Cristina Marques Amâncio, 40 anos, a família está desesperada. A mulher, que mora com a mãe e um irmão no bairro Consolação, em Vitória, desapareceu na última sexta-feira (26). O último contato foi por volta das 11 horas, durante uma ligação telefônica.
A sobrinha da desaparecida, Regina Amâncio Petere, informou que a mulher saiu da casa de uma prima, localizada no bairro São Pedro, em Vitória, por volta das 7h30. Mais tarde, ela ligou para a irmã, por volta das 11 horas. Depois do contato, a família não teve mais notícias de Cristina.
"Minha tia é uma pessoa muito tranquila. Ela cuida da mãe dela, que tem 80 anos. Ela tem pressão alta, por isso, acreditamos que ela pode ter passado mal. Estamos muito preocupados com ela. Já procuramos em todos os lugares", desabafa a sobrinha.