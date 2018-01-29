Mulher desaparece em Vitória e família pede ajuda

A dona de casa Cristina Marques Amâncio está desaparecida desde a última sexta-feira (26) Crédito: Arquivo Pessoal

Atualizada às 17h23

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Sem notícias da dona de casa Cristina Marques Amâncio, 40 anos, a família está desesperada. A mulher, que mora com a mãe e um irmão no bairro Consolação, em Vitória, desapareceu na última sexta-feira (26). O último contato foi por volta das 11 horas, durante uma ligação telefônica.

A sobrinha da desaparecida, Regina Amâncio Petere, informou que a mulher saiu da casa de uma prima, localizada no bairro São Pedro, em Vitória, por volta das 7h30. Mais tarde, ela ligou para a irmã, por volta das 11 horas. Depois do contato, a família não teve mais notícias de Cristina.