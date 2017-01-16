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Mulher desaparece em Vila Velha e preocupa família

No dia 5 de janeiro, Fernanda foi vista em um posto de gasolina em Volta Redonda, no Rio de Janeiro

Publicado em 16 de Janeiro de 2017 às 11:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2017 às 11:32
Uma mulher desapareceu no dia 23 de dezembro, no bairro Ataíde, em Vila Velha, por volta das 21 horas. Fernanda Fernandes de Melo, de 35 anos, levou documentos e uma pequena bolsa. A família busca informações.
O marido, Wagner Furtado, conta que trabalha com transportes e tinha acabado de voltar de viagem. "Eu cheguei e ela estava em casa. Fui fazer outra entrega e, por volta das 21 horas ela não estava mais", relembra. 
O casal tem duas filhas, uma de 1 ano e dois meses e outra de 2 anos e cinco meses. "Estamos sentindo falta. A mais velha, que entende mais, acorda no meio da noite chamando a mãe", relata Wagner. No dia do desaparecimento, a esposa deixou o celular em casa.
A última informação recebida pela família é de que no dia 5 de janeiro, Fernanda estava em um posto de gasolina em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. "No dia 26 de dezembro, a viram andando por Ataíde. Já no dia 5, parece que ela estava pedindo carona para voltar pro Espírito Santo. Mas, não consegui contato". 
As buscas estão sendo realizadas pelos bairros da região e, o sumiço, divulgado nas redes sociais. "Estou divulgando no WhatsApp de meus amigos que também são motoristas. Ela saiu de casa com uma blusa azul e short preto, mas na bolsa também colocou uma blusa vermelha".
Fernanda tem 1,60m, quatro tatuagens, sendo nas duas pernas e outras duas em cada ombro. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato pela família no telefone (27) e Pessoas Desaparecidas no (27) 3137-9065.

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