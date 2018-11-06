Mulher com esquizofrenia desaparece em Viana e família pede ajuda

Edinalva Melo de Oliveira, de 53 anos, está desaparecida desde o dia 13 de outubro Crédito: Arquivo Pessoal

Desde o dia 13 de outubro, a família de Edinalva Melo de Oliveira, de 53 anos, está em uma angustiante procura de notícias do paradeiro dela, que saiu de casa desde então e nunca mais voltou. Segundo a filha de Edinalva, Cristiane Oliveira, a mulher sofre de esquizofrenia e demência e, por conta disto, toma remédio controlado. Tal fato deve ter contribuído para o sumiço dela.

Ela saiu da residência onde morava, em

,

. Edinalva tinha costume de andar sozinha, no entanto sempre voltava para casa. Desta vez foi diferente.

"Logo depois no dia 15 de outubro, recebemos a notícia de que haviam visto minha mãe em Vila Merlo, Cariacica. Nos disseram que ela tinha entrado em um ônibus, já debilitada, dizendo que iria para Jardim América, mas nós não a vimos em lugar nenhum. Estamos muito preocupados, ela toma remédio, tem esquizofrenia e com certeza não sabe voltar para casa. Já fomos na polícia, fizemos boletim de ocorrência, mas na delegacia também não souberam informar nada sobre o paradeiro dela".