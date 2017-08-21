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Família pede ajuda

Motorista da Uber desaparece após deixar casal em motel de Cariacica

Francimar Nascimento de Paulo, de 40 anos, trabalha há seis meses como motorista

Publicado em 21 de Agosto de 2017 às 20:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2017 às 20:07
Família pede ajuda para encontrar o Francimar (foto) Crédito: Arquivo Pessoal
O motorista da Uber Francimar de Paula, de 40 anos, está desaparecido desde o último sábado (19), após levar um casal a um motel de Cariacica. Casado e pai de três filhos, ele trabalha como motorista da Uber há seis meses.
Segundo o primo, Marcos Antônio do Nascimento Junior, que também é motorista da Uber, Francimar trabalhou no sábado até as 4 horas da madrugada. Ele chegou em casa, no bairro Vista Mar, em Cariacica, e saiu por volta das 14 horas para trabalhar novamente. Depois disso, não retornou mais.
"Às 23 horas, a esposa dele ligou e perguntou se ele iria buscar o filho numa festa de aniversário, ele só respondeu que não. Depois um amigo nosso ligou para ele, por volta da meia-noite, e ele disse que estava indo levar um casal a um motel. A esposa passou a madrugada toda ligando pra ele, mandando mensagem, ele visualizava e não respondia nada".
Marcos afirma que Francimar nunca trouxe problemas à família. "Ele é uma pessoa boa índole, tem uma boa família, um paizão que ama a família, não bebe e não usa drogas".
Na tarde desta segunda-feira (21), Marcos registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória. Qualquer informação sobre o paradeiro de Francimar pode ser informado através dos números 9 9522-3100 ou 9 9854-8182.

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