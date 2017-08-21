Motorista da Uber desaparece após deixar casal em motel de Cariacica

O motorista da Uber Francimar de Paula, de 40 anos, está desaparecido desde o último sábado (19), após levar um casal a um motel de Cariacica. Casado e pai de três filhos, ele trabalha como motorista da Uber há seis meses.
Segundo o primo, Marcos Antônio do Nascimento Junior, que também é motorista da Uber, Francimar trabalhou no sábado até as 4 horas da madrugada. Ele chegou em casa, no bairro Vista Mar, em Cariacica, e saiu por volta das 14 horas para trabalhar novamente. Depois disso, não retornou mais.
"Às 23 horas, a esposa dele ligou e perguntou se ele iria buscar o filho numa festa de aniversário, ele só respondeu que não. Depois um amigo nosso ligou para ele, por volta da meia-noite, e ele disse que estava indo levar um casal a um motel. A esposa passou a madrugada toda ligando pra ele, mandando mensagem, ele visualizava e não respondia nada".
Marcos afirma que Francimar nunca trouxe problemas à família. "Ele é uma pessoa boa índole, tem uma boa família, um paizão que ama a família, não bebe e não usa drogas".
Na tarde desta segunda-feira (21), Marcos registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória. Qualquer informação sobre o paradeiro de Francimar pode ser informado através dos números 9 9522-3100 ou 9 9854-8182.