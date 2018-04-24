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Trovão ou explosão?

Moradores de Jardim Camburi relatam 'explosão' durante a madrugada

Você é morador de Jardim Camburi? Ouviu um barulho durante essa madruga?

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 15:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 15:08
Vista parcial do bairro Jardim Camburi Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo
Moradores de Jardim Camburi foram acordados por um barulho intenso durante a madrugada desta terça-feira (24). Foi como uma "explosão" que diversos internautas do Gazeta Online descreveram o som que ouviram por volta das 3h20.
Alguns pensaram que poderia ter sido algo relacionado com a rede elétrica, como a explosão de um transformador. Outros relacionaram o barulho a algum fenômeno natural, algo como um trovão muito forte. 
O Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), disse, no entanto, não ter registrado nenhum raio na capital capixaba durante esta madrugada. 
"De 0h até 11h50 de hoje (24), não houve registro de raios e relâmpagos em Vitória". No entanto, o ELAT registrou descargas no município vizinho.
"Em Serra, entre 2h e 4h, foram registrados cerca de 20 descargas totais, considerando as que atingem o solo e ficam entre as nuvens. No final do dia, será um valor considerado baixo para o prazo de 24h", afirma.
Em um grupo no Facebook de moradores de Jardim Camburi, muitos internautas relataram terem ouvido o estrondo. O barulho gerou algumas brincadeiras, como disse um morador. "Thor chegando para vingadores guerra infinita". Uma outra moradora relatou o ocorrido. "Minha filha e minha gata, que estavam dormindo, deram um pulo na cama, eu estava com insônia e fiquei muito assustada."
Há quem também afirme ter visto a cena: "Foi trovão e eu ainda vi! Impressionante!", relata outra moradora do bairro. 
A EDP Escelsa foi questionada sobre a possibilidade de uma explosão na rede elétrica, mas afirmou que não teve nenhum chamado aberto de morador do bairro reclamando de falta de energia, o que seria possivelmente uma consequência de uma explosão em algum transformador. Até o fechamento da reportagem,  a EDP afirma não ter registrado nenhuma normalidade na rede elétrica que poderia ter causado tal barulho ouvido pelos moradores. 
 
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