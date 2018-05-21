"Princesa"

Moradora de Vitória pede ajuda para cuidar de cadela atropelada na rua

A cadela Princesa teve a coluna fraturada e está se arrastando para se movimentar. Ela precisará passar por uma cirurgia para voltar a andar

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 18:50

Redação de A Gazeta

Cadela Princesa ficou sem anadar após ter sido atropelada por um ônibus em Jesus de Nazaré, em Vitória Crédito: Arquivo Pessoal
Desde o dia 13 de abril uma cadelinha que vivia nas ruas do bairro Jesus de Nazaré, em Vitória, luta para voltar a andar após ter sido atropelada por um ônibus na região. A agente de saúde comunitária Verônica Souza foi quem socorreu o animal, prestou os primeiros socorros e o tem abrigado em casa durante este período de recuperação.
A cadela, no entanto, ainda necessita de cuidados especias. Por isso, Verônica tem pedido a ajuda de conhecidos para que a cachorrinha, que foi "batizada" por Princesa, consiga voltar a andar.
"Ela não tem dono, ninguém que cuide dela. Então eu e meu marido levamos a Princesa em um veterinário. Ele disse que ele pode voltar a andar, mas provavelmente vai precisar ter que passar por uma cirurgia na coluna, que foi onde ela fraturou quando foi atropelada. Ela tem que usar fralda para não assar, porque fica se arrastando no chão. Tenho contado com a ajuda das pessoas. O padre da paróquia me ajudou com uma contribuição para comprarmos as fraldas", disse Verônica, que tem mais dois cachorros em casa.
Segundo Verônica, Princesa vai precisar ainda passar por exames, para saber se realmente vai precisar ser operada. Quem puder contribuir para a recuperação da cachorrinha, pode entrar em contato com Verônica no telefone 27 99945-5737. 

