Menino de 15 anos pega ônibus errado e desaparece em Vila Velha

Emanuel Soares Silva, de 15 anos, está desaparecido desde o dia 15 deste mês Crédito: Reprodução

Emanuel Soares Silva, de 15 anos, desapareceu no último dia 15 de julho após deixar uma clínica e passar a noite na casa de uma tia, em Jardim Marilândia, em Vila Velha. Ele saiu do local com a autorização da mãe e chegou a encontrá-la antes de ir para a casa da tia, de acordo com a irmã.

A criança estava internada há cerca de 20 dias e após um desentendimento pediu à mãe para deixar o local. Ele teria dormido na casa de uma de uma tia, como conta a irmã Izabel Christina Soares, de 21 anos. "Ele pediu à minha mãe que liberasse ele para buscá-lo e levá-lo para dormir na casa da tia", comenta a estudante.

De acordo com Izabel, Emanuel chegou a dormir uma noite na casa dessa tia. "Ele dormiu lá da sexta-feira (14) para o sábado (15), e no sábado de manhã ele saiu e disse para a nossa tia que ia voltar para casa. Quando ele estava no ponto de ônibus, minha tia disse que ele entrou em um coletivo que não é o que ele devia pegar, mas quando ela se deu conta, já não tinha mais o que fazer", explica.