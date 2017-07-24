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Menino de 15 anos pega ônibus errado e desaparece em Vila Velha

Adolescente pegou o ônibus errado na saída de uma clínica. Família pede ajuda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2017 às 17:15

Publicado em 24 de Julho de 2017 às 17:15

Emanuel Soares Silva, de 15 anos, está desaparecido desde o dia 15 deste mês Crédito: Reprodução
Emanuel Soares Silva, de 15 anos, desapareceu no último dia 15 de julho após deixar uma clínica e passar a noite na casa de uma tia, em Jardim Marilândia, em Vila Velha. Ele saiu do local com a autorização da mãe e chegou a encontrá-la antes de ir para a casa da tia, de acordo com a irmã. 
A criança estava internada há cerca de 20 dias e após um desentendimento pediu à mãe para deixar o local. Ele teria dormido na casa de uma de uma tia, como conta a irmã Izabel Christina Soares, de 21 anos. "Ele pediu à minha mãe que liberasse ele para buscá-lo e levá-lo para dormir na casa da tia", comenta a estudante. 
De acordo com Izabel, Emanuel chegou a dormir uma noite na casa dessa tia. "Ele dormiu lá da sexta-feira (14) para o sábado (15), e no sábado de manhã ele saiu e disse para a nossa tia que ia voltar para casa. Quando ele estava no ponto de ônibus, minha tia disse que ele entrou em um coletivo que não é o que ele devia pegar, mas quando ela se deu conta, já não tinha mais o que fazer", explica.
Informações devem ser passadas para o (27) 98853-5856.

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