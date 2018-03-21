Menino de 10 anos que estava desaparecido é encontrado em Vila Velha

Fernando Vitor Félix, de 10 anos, desapareceu após brigar com a mãe no bairro Alecrim, em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal

desapareceu por volta de 12 horas desta terça-feira (20) após discutir com a mãe no bairro Alecrim, em Vila Velha, foi encontrado cerca de 8 horas após o desaparecimento. Ele estava sozinho no Terminal de Itaparica, em Vila Velha, quando foi abordado por uma mulher, que conversou com a criança e entrou em contato com a família. O menino de 10 anos quepor volta de 12 horas desta terça-feira (20) após discutir com a mãe no bairro Alecrim, em Vila Velha, foi encontrado cerca de 8 horas após o desaparecimento. Ele estava sozinho no Terminal de Itaparica, em Vila Velha, quando foi abordado por uma mulher, que conversou com a criança e entrou em contato com a família.

De acordo com a tia do garoto, Silvana da Silva Xavier de Farias, de 35 anos, o sobrinho Fernando Vitor Félix é estudante, porém, nesta terça-feira (20) ele não teve aula. Em casa, a mãe do menino pediu para que ele fizesse os exercícios escolares. O garoto não gostou e os dois brigaram. Depois, ele fugiu de casa apenas com a roupa do corpo.

Ao perceber que o filho não estava mais na residência, a mãe do garoto foi até a rua, onde ouviu testemunhas que contaram ter visto Fernando entrando sozinho dentro de um ônibus do sistema Transcol.