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Menino de 10 anos que estava desaparecido é encontrado em Vila Velha

Fernando Vitor, de apenas 10 anos, estava sozinho no Terminal de Itaparica. O menino já está em casa e passa bem

Publicado em 20 de Março de 2018 às 23:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 23:16
Fernando Vitor Félix, de 10 anos, desapareceu após brigar com a mãe no bairro Alecrim, em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal
O menino de 10 anos que desapareceu por volta de 12 horas desta terça-feira (20) após discutir com a mãe no bairro Alecrim, em Vila Velha, foi encontrado cerca de 8 horas após o desaparecimento. Ele estava sozinho no Terminal de Itaparica, em Vila Velha, quando foi abordado por uma mulher, que conversou com a criança e entrou em contato com a família.
De acordo com a tia do garoto, Silvana da Silva Xavier de Farias, de 35 anos, o sobrinho Fernando Vitor Félix é estudante, porém, nesta terça-feira (20) ele não teve aula. Em casa, a mãe do menino pediu para que ele fizesse os exercícios escolares. O garoto não gostou e os dois brigaram. Depois, ele fugiu de casa apenas com a roupa do corpo.
Ao perceber que o filho não estava mais na residência, a mãe do garoto foi até a rua, onde ouviu testemunhas que contaram ter visto Fernando entrando sozinho dentro de um ônibus do sistema Transcol.
A família rodou terminais rodoviários durante toda a tarde na esperança de encontrar o menino. Mas o garoto só foi localizado por volta das 20 horas por uma mulher que viu o garoto sozinho e o abordou. Ela conversou com o menino e entrou em contato com a família dele. Os familiares o buscaram e ele já está em casa e passa bem.

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