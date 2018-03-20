Menino de 10 anos desaparece em Vila Velha e família pede ajuda

Fernando Vitor Félix, de 10 anos, desapareceu após brigar com a mãe no bairro Alecrim, em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal

Um menino de 10 anos desapareceu após brigar com a mãe no bairro Alecrim, em Vila Velha, nesta terça-feira (20). Segundo a família, a criança, que não tem costume de sair sozinha, foi vista pela última vez entrando em um ônibus do sistema Transcol.

De acordo com a tia do garoto, Silvana da Silva Xavier de Farias, de 35 anos, o sobrinho Fernando Vitor Félix é estudante, porém, nesta terça-feira (20) ele não teve aula. Em casa, a mãe do menino pediu para que ele fizesse os exercícios escolares. O garoto não gostou e brigou com a mãe. Revoltado, ele fugiu de casa apenas com a roupa do corpo.

Ao perceber que o filho não estava mais na residência, a mãe do garoto foi até a rua, onde ouviu testemunhas que contaram ter visto Fernando entrando sozinho dentro de um ônibus do sistema Transcol.

A família ainda não foi até a Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Por enquanto, eles estão rodando terminais rodoviários na esperança de encontrar o menino.

"Nossa preocupação é porque o Fernando não sai de casa sozinho e não tem costume de pegar ônibus sozinho. Temos medo do que pode acontecer com ele, mas temos esperanças de encontrá-lo bem", disse Silvana.

Quando fugiu de casa, o menino vestia uma camisa vermelha bermuda e chinelos. Qualquer informação sobre o paradeiro da criança pode ser informada pelo número (27) 99687-9524.

ENCONTRADO