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Menina que sumiu em São Mateus é encontrada em Pinheiros

Cecília preocupou os parentes quando saiu do casa para a escola Conhecer, em São Mateus, e não voltou mais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2018 às 01:02

Publicado em 22 de Fevereiro de 2018 às 01:02

Cecília Kruger desapareceu a caminho da escola em São Mateus Crédito: Arquivo Pessoal
A estudante Cecília Kruger Bremikamp, que estava desaparecida desde a manhã desta segunda-feira (19), foi encontrada pela polícia no município de Pinheiros. A família informou que ela está bem fisicamente, mas não deu mais informações sobre as circunstâncias em que foi encontrada.
Cecília preocupou os parentes quando saiu do casa para a escola, em São Mateus, e não voltou mais. A família a viu saindo de casa a pé, mas, segundo a escola, ela não chegou para as aulas.
Foram feitas buscas nas redondezas e contatos com os amigos da adolescente, mas ninguém tinha informações sobre ela. A menina mora com a mãe e com a avó, que ficaram desesperadas com o sumiço dela. Um boletim de ocorrência chegou a ser registrado no dia nesta terça-feira (20).

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