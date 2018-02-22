Menina que sumiu em São Mateus é encontrada em Pinheiros

A estudante Cecília Kruger Bremikamp, que estava, foi encontrada pela polícia no município de Pinheiros. A família informou que ela está bem fisicamente, mas não deu mais informações sobre as circunstâncias em que foi encontrada.

Cecília preocupou os parentes quando saiu do casa para a escola, em São Mateus, e não voltou mais. A família a viu saindo de casa a pé, mas, segundo a escola, ela não chegou para as aulas.

Foram feitas buscas nas redondezas e contatos com os amigos da adolescente, mas ninguém tinha informações sobre ela. A menina mora com a mãe e com a avó, que ficaram desesperadas com o sumiço dela. Um boletim de ocorrência chegou a ser registrado no dia nesta terça-feira (20).

