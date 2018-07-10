Menina que desapareceu após sair da aula é encontrada na Serra

Isadora desapareceu na Serra Crédito: Arquivo Pessoal

A estudante Isadora Galvão Gonzaga, de 16 anos, que havia desaparecido após sair da aula nesta segunda-feira (9), no Bairro de Fátima, na Serra, reapareceu na escola em que estuda na manhã desta terça-feira (10). Segundo a mãe da adolescente, ela está bem.

A mãe de Isadora afirma que a filha passou a noite na casa de uma pessoa e que não possui redes sociais em que fosse possível entrar em contato com ela. A menina teria ficado sabendo que os pais estavam procurando por ela após um amigo mostrar as postagens feitas no Facebook e por uma mensagem compartilhada no grupo de Whatsapp da escola.

Os pais iriam registrar boletim de ocorrência na manhã desta terça, mas a escola informou que Isadora foi à aula e passa bem.

O CASO

A estudante Isadora Galvão Gonzaga, de 16 anos, desapareceu na manhã desta segunda-feira (09) após sair da escola onde estuda no bairro de Fátima, na Serra. Segundo informações da família, a menina foi vista pela última vez depois que saiu da escola e seguiu com alguns amigos para o Terminal de Carapina.