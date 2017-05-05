Menina deixa bilhete sobre 'voz maligna' e desaparece em Vila Velha

Menina some após deixar bilhete em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal

Uma adolescente desapareceu na madrugada desta terça-feira (2), em Terra Vermelha, em Vila Velha. Karen Lima Xavier, de 13 anos, fugiu de casa após deixar um bilhete em que afirmava estar ouvindo vozes malignas. A família busca informações.

O pai, Robson Freitas, explica que, por ter que levantar cedo para ir trabalhar, costuma dormir por volta de 21h30 e que essa foi a última vez que a viu. Karen vive com ele, a mãe e mais dois irmãos. "Ela nos esperou adormecer e saiu de casa. Isso nunca aconteceu antes. Não sabemos o motivo. Pode ter sido por influências de amigos", relata.

Karen fugiu de casa levando uma mochila com algumas peças de roupas e deixou um bilhete. "Está escrito que ela estava ouvindo vozes, que disseram que se ela não obedecesse poderia fazer coisa pior com ela e que preferiu ouvir a voz e sair de casa. Uma colega da escola disse que ela está namorando e já havia dito que ia sair de casa", afirma o pai.