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Menina deixa bilhete sobre 'voz maligna' e desaparece em Vila Velha

O pai, Robson Freitas, explica que, por ter que levantar cedo para ir trabalhar, costuma dormir por volta de 21h30 e que essa foi a última vez que a viu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2017 às 13:36

Publicado em 05 de Maio de 2017 às 13:36

Menina some após deixar bilhete em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal
Uma adolescente desapareceu na madrugada desta terça-feira (2), em Terra Vermelha, em Vila Velha. Karen Lima Xavier, de 13 anos, fugiu de casa após deixar um bilhete em que afirmava estar ouvindo vozes malignas. A família busca informações.
O pai, Robson Freitas, explica que, por ter que levantar cedo para ir trabalhar, costuma dormir por volta de 21h30 e que essa foi a última vez que a viu. Karen vive com ele, a mãe e mais dois irmãos. "Ela nos esperou adormecer e saiu de casa. Isso nunca aconteceu antes. Não sabemos o motivo. Pode ter sido por influências de amigos", relata.
Karen fugiu de casa levando uma mochila com algumas peças de roupas e deixou um bilhete. "Está escrito que ela estava ouvindo vozes, que disseram que se ela não obedecesse poderia fazer coisa pior com ela e que preferiu ouvir a voz e sair de casa. Uma colega da escola disse que ela está namorando e já havia dito que ia sair de casa", afirma o pai.
A adolescente tem 1,70m e cabelos pretos lisos e compridos. O pai conta que irá divulgar cartazes, com a ajuda da igreja, na região. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com a família nos telefones (27) 998563521 e/ou (27) 999658361 ou com a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas no (27) 31379065.

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