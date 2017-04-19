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Menina de 15 anos sai para a escola e desaparece em Viana

A mãe, Ida do Carmo Santos, conta que a van deixou a filha na porta da escola e que o coordenador informou que Gabriele não assistiu aula
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2017 às 15:19

Publicado em 19 de Abril de 2017 às 15:19

Adolescente desaparece em Viana e mãe busca informações Crédito: Divulgação
Uma adolescente desapareceu no dia 10 de março, no bairro Soteco, em Viana. Gabriele do Carmo Santos, de 15 anos, saiu para ir ao colégio e, desde então, não deu mais notícias para a família.
A mãe, Ida do Carmo Santos, conta que a van deixou a filha na porta da escola e que o coordenador informou que Gabriele não assistiu aula. "Ele disse que ela ficou em volta do colégio e não entrou. Uma van a levava e buscava todos os dias", relata Ida.
A mãe conta que a última informação recebida foi de que a adolescente estaria na companhia de uma amiga. "Eu não deixava ela namorar, pois tem 15 anos e eu queria que ela estudasse e se formasse", afirma a mãe.
Gabriele tem 1,60m, cabelos longos e levemente ondulados e uma mancha na testa. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com a família pelos telefones (27) 999208743 ou (27) 999312542 ou com a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (27) 3137-9065.

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