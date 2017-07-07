Menina de 15 anos sai da casa da avó e desaparece em Vila Velha

Geovana Mota Lemos, de 15 anos, desapareceu em Vila Velha Crédito: Divulgação

A estudante Geovana Mota Lemos, de 15 anos, desapareceu por volta das 15h do último domingo (2), em Vila Garrido, em Vila Velha. Ela saiu da casa da avó e não foi mais vista. Vizinhos, colegas e familiares não têm nenhuma informação sobre o paradeiro da jovem.

De acordo com a aposentada Helena Passos da Costa, de 66 anos, avó de Geovana, a menina disse que ia voltar para casa para arrumar o quarto e organizar sua mochila para a escola. "Era mais ou menos 15 horas quando ela disse que iria fazer isso, e ela mora a umas cinco casas da minha, é bem perto", comenta.

"Não como, não durmo, e não sabemos mais o que fazer. Os vizinhos, os colegas, ninguém diz nada, ninguém sabe de nada. Estamos todos desesperados", exclama. Para ela, o pior é ficar sem saber se a neta está, ou não, segura. "Será que ela está na rua, ou será que está na casa de uma colega e não avisou ninguém?", questiona.

Helena finaliza dizendo que é a primeira vez que a neta desaparece dessa forma, sem avisar, e que nunca cogitou sair de casa por nenhum motivo.