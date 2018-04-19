Menina de 13 anos desaparece e família pede ajuda para encontrá-la

Desde a última terça-feira (17), a família da estudante Helaine de Oliveira busca notícias do paradeiro da adolescente. Na ocasião, ela saiu da casa onde mora na Praia de Itaoca, Itapemirim, para andar de cavalo e não voltou mais. Quando os pais deram conta do sumiço e começaram procurar pela jovem no bairro, eles encontraram uma mulher que disse ter comprado o celular da menina porque ela havia afirmado que precisava do dinheiro para ir para Vila Velha encontrar o namorado.
A família, então, informou à polícia o acontecido, que montou um cerco para tentar encontrá-la em algum ônibus que seguia rumo à capital. Helaine pegou um coletivo em Itaoca e desembarcou em Piúma, pois segundo o motorista desta linha a adolescente não tinha dinheiro para pagar a passagem até Vitória. No entanto, este mesmo motorista, disse tê-la visto já durante a noite de terça-feira na rodoviária da capital, como relata a mãe da adolescente, Ana Paula Oliveira.
"A menina que comprou o celular da minha filha disse que ela havia dito que precisava do dinheiro para encontrar o namorado em Vila Velha. Mas a gente não conhece esse rapaz. Ela saiu de casa só com a roupa do corpo, sem dinheiro. Estamos muito preocupados. Já fomos em Vitória, distribuímos cartazes pela cidade, fizemos boletim de ocorrência e ainda não temos respostas de onde ela possa estar", disse a mãe.
Neste tempo, os familiares tiveram duas informações desencontradas sobre a menina. Uma de que ela estaria indo para Belo Horizonte com este rapaz e outra que ela havia sido vista em Terra Vermelha, Vila Vela. No entanto, as pistas não foram confirmadas.
Quem souber do desaparecimento da adolescente pode entrar contato nos seguintes números de telefones: (28) 99950-3134 / (28) 98815-9520 /(28) 99948-5063/ (28) 99881-1101 ou pelo 181.