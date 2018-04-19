Menina de 13 anos desaparece e família pede ajuda para encontrá-la

Helaine de Oliveira, de 13 anos, está desaparecida desde a terça-feira (17) Crédito: Arquivo Pessoal

Desde a última terça-feira (17), a família da estudante Helaine de Oliveira busca notícias do paradeiro da adolescente. Na ocasião, ela saiu da casa onde mora na Praia de Itaoca, Itapemirim, para andar de cavalo e não voltou mais. Quando os pais deram conta do sumiço e começaram procurar pela jovem no bairro, eles encontraram uma mulher que disse ter comprado o celular da menina porque ela havia afirmado que precisava do dinheiro para ir para Vila Velha encontrar o namorado.

A família, então, informou à polícia o acontecido, que montou um cerco para tentar encontrá-la em algum ônibus que seguia rumo à capital. Helaine pegou um coletivo em Itaoca e desembarcou em Piúma, pois segundo o motorista desta linha a adolescente não tinha dinheiro para pagar a passagem até Vitória. No entanto, este mesmo motorista, disse tê-la visto já durante a noite de terça-feira na rodoviária da capital, como relata a mãe da adolescente, Ana Paula Oliveira.

"A menina que comprou o celular da minha filha disse que ela havia dito que precisava do dinheiro para encontrar o namorado em Vila Velha. Mas a gente não conhece esse rapaz. Ela saiu de casa só com a roupa do corpo, sem dinheiro. Estamos muito preocupados. Já fomos em Vitória, distribuímos cartazes pela cidade, fizemos boletim de ocorrência e ainda não temos respostas de onde ela possa estar", disse a mãe.

Neste tempo, os familiares tiveram duas informações desencontradas sobre a menina. Uma de que ela estaria indo para Belo Horizonte com este rapaz e outra que ela havia sido vista em Terra Vermelha, Vila Vela. No entanto, as pistas não foram confirmadas.