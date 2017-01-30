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Angústia

Menina de 11 anos desaparece em Cariacica

A família fez buscas pelas ruas do bairro e registrou boletim de ocorrência na delegacia

Publicado em 30 de Janeiro de 2017 às 20:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2017 às 20:19
A menina Jhennifer Almeida Santos, de 11 anos, está desaparecida desde a tarde deste domingo (29). Segundo a família, ela estava sentada na calçada da casa da avó, no bairro Itacibá, em Cariacica, quando desapareceu. 
A mãe de Jhennifer, Cláudia Almeida, contou que a menina mora com a avó. "Ela estava sentada com a avó na calçada, a avó dela entrou para fazer algo dentro de casa e, quando saiu, a menina não estava mais lá", explica.
A família fez buscas pelas ruas do bairro e registrou boletim de ocorrência na delegacia. Ainda segundo a mãe de Jhennifer, a menina não portava documentos e a família não deu falta de roupas ou outros pertences em casa. 
Jhennifer é morena, tem cerca de 1,60 m e cabelos cacheados. Quem tiver informações que possam ajudar a encontrar Jhennifer Almeida Santos pode entrar em contato com a mãe dela no número 99649-7620. 

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