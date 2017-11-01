Menina bloqueia família em rede social e desaparece em Cariacica

Aline Schmitberger Rodrigues, de 14 anos Crédito: Divulgação

Aline Schmitberger Rodrigues, de 14 anos, sumiu no último domingo (29). Ela estava na casa do pai, em Campo Grande, em Cariacica, disse que ia à casa da mãe no bairro Maracanã, de lá saiu e não foi mais vista. Depois desse episódio, ela mandou mensagens pelas redes sociais para os pais dizendo que estava tudo bem, mas em seguida os bloqueou e continua desaparecida.

"Na terça-feira (31) ela mandou mensagens dizendo que estava bem, mas não mandou nenhuma foto e nos bloqueou (eu, a mãe e alguns outros familiares) em seguida. Aliás, quando ela sumiu já havia nos bloqueado", comenta o pai Ozéas Neves Rodrigues, de 40 anos.

Segundo ele, a filha nunca teve um comportamento parecido, e a família não sabe nem como reagir. "Nós não podemos deixar assim. Ela só tem 14 anos, vamos encontrar e conversar para ver o que está acontecendo", diz. Ozéas garante que quando ela saiu da casa da mãe, ela teria dito que estava saindo com uma amiga.

Na mensagem que enviou, a menina disse que estava bem, mas não revelou nem onde e nem com quem estava. Para o pai, ela não mantém nenhum relacionamento amoroso. "A mensagem nos pegou de surpresa. E o pior é que eu não tenho condições de sair por aí procurando por ela por conta do trabalho. É uma situação complicada", conclui.

Informações podem ser repassadas para à polícia por meio do (27) 3138-8103 ou à família por meio do (27) 99906-1389.

Atualização no dia 05/11, às 16h58: