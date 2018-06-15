Mecânico que sumiu na Serra é encontrado em hospital de Vitória

Celso Luis Moreira, de 62 anos, desapareceu nesta terça-feira (12) no bairro Cidade Continental, na Serra

O mecânico Celso Luiz Moreira, de 62 anos, que estava desaparecido há três dias no bairro Cidade Continental, na Serra, foi localizado em um hospital de Vitória na manhã desta sexta-feira (15).