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Mecânico que sumiu na Serra é encontrado em hospital de Vitória

Após a publicação no Gazeta Online sobre o desaparecimento dele, a família recebeu ligações de uma enfermeira

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 18:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 18:37
Celso Luis Moreira, de 62 anos, desapareceu nesta terça-feira (12) no bairro Cidade Continental, na Serra Crédito: Internauta/ Gazeta Online
O mecânico Celso Luiz Moreira, de 62 anos, que estava desaparecido há três dias no bairro Cidade Continental, na Serra, foi localizado em um hospital de Vitória na manhã desta sexta-feira (15).
Segundo a irmã dele, Nilza Maria Sathler, após a publicação da matéria no Gazeta Online, a família recebeu ligações de uma enfermeira. Celso, que sofre de esquizofrenia e estava sem tomar as  medicações, encontra-se desorientado, agitado e com pouca memória. Não há informações sobre como o homem chegou ao hospital. Ele permanece internado.
> Mecânico desaparece na Serra
 

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