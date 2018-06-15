Mecânico que sumiu na Serra é encontrado em hospital de Vitória

O mecânico Celso Luiz Moreira, de 62 anos, que estava desaparecido há três dias no bairro Cidade Continental, na Serra, foi localizado em um hospital de Vitória na manhã desta sexta-feira (15).
Segundo a irmã dele, Nilza Maria Sathler, após a publicação da matéria no Gazeta Online, a família recebeu ligações de uma enfermeira. Celso, que sofre de esquizofrenia e estava sem tomar as medicações, encontra-se desorientado, agitado e com pouca memória. Não há informações sobre como o homem chegou ao hospital. Ele permanece internado.