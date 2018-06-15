Mecânico desaparece na Serra

Celso Luis Moreira, de 62 anos, desapareceu nesta terça-feira (12) no bairro Cidade Continental, na Serra Crédito: Internauta/ Gazeta Online

O mecânico Celso Luis Moreira, de 62 anos, desapareceu após sair de casa desorientado na tarde desta terça-feira (12) no bairro Cidade Continental, na Serra. Segundo a irmã, Nilza Maria Sathler, o homem tem esquizofrenia e faz uso de medicamentos controlados. Celso foi visto pela última vez trajando short preto, camisa escura e chinelo.

Nilza conta ainda que o irmão já tem o costume de sair de casa, mas sempre retorna. Dessa vez, ele avisou que daria uma volta. A mulher relata desespero porque ele está sem tomar os remédios e pode ter convulsões.

Celso Luis Moreira tem pele parda, cabelos grisalhos e calvície, não possui dentes, mede aproximadamente 1.75 metros, é manco do joelho esquerdo e faz uso de moleta.