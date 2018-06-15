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Mecânico desaparece na Serra

Celso Luiz Moreira, de 62 anos, foi visto pela última vez trajando short preto, camisa escura e chinelo

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 21:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 21:35
Celso Luis Moreira, de 62 anos, desapareceu nesta terça-feira (12) no bairro Cidade Continental, na Serra Crédito: Internauta/ Gazeta Online
Atualização: Celso Luis Moreira foi encontrado em um hospital de Vitória na manhã desta sexta-feira (15).
O mecânico Celso Luis Moreira, de 62 anos, desapareceu após sair de casa desorientado na tarde desta terça-feira (12) no bairro Cidade Continental, na Serra. Segundo a irmã, Nilza Maria Sathler, o homem tem esquizofrenia e faz uso de medicamentos controlados. Celso foi visto pela última vez trajando short preto, camisa escura e chinelo.
Nilza conta ainda que o irmão já tem o costume de sair de casa, mas sempre retorna. Dessa vez, ele avisou que daria uma volta. A mulher relata desespero porque ele está sem tomar os remédios e pode ter convulsões.
Celso Luis Moreira tem pele parda, cabelos grisalhos e calvície, não possui dentes, mede aproximadamente 1.75 metros, é manco do joelho esquerdo e faz uso de moleta.
Caso tenha alguma informação para ajudar a família, ligue para (27) 99603-5358.
> Estudante desaparece em Vitória e família pede ajuda para encontrá-lo

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