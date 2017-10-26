Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Viu o Maciel?

Mecânico desaparece e família busca por notícias

A última notícia recebida pela família é que o mecânico havia sido demitido da empresa em que trabalhava em Ipatinga (MG)

Publicado em 26 de Outubro de 2017 às 18:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2017 às 18:08
Desde fevereiro, a família do mecânico de máquinas pesadas Maciel Cardoso, 51 anos, sofre com a falta de notícias dele. A última informação recebida pela família é que o mecânico havia sido demitido da empresa em que trabalhava em Ipatinga (MG).
Crédito: Arquivo Pessoal
A ex-esposa do mecânico, Zenaide da Silva Ximenes, busca por informaçõesdo pai dos filhos dela. "Ele nunca ficou tanto tempo sem dar notícias. A mãe dele está em uma casa de repouso e não tem como se sustentar. Estamos todos procurando ele", revela.
Zenaide contou que Maciel sempre foi muito presente na vida dos filhos, mesmo morando longe. E que conservava com o ex uma amizade muito sincera. A falta de notícias preocupa principalmente os filhos.
"Tenho dois filhos com o Maciel, um de 16 e outro de 18 anos. Sempre que ele entrava de férias, vinha para nossa casa e passava tempo com os meninos. O mais velho é muito apegado a ele. Estamos muito preocupados com a falta de contato", afirma.
Caso você tenha notícias do paradeiro de Maciel Cardoso, entre em contato com a família no telefone (27) 9 9899-3063.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 
Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados