Mecânico desaparece e família busca por notícias

Desde fevereiro, a família do mecânico de máquinas pesadas Maciel Cardoso, 51 anos, sofre com a falta de notícias dele. A última informação recebida pela família é que o mecânico havia sido demitido da empresa em que trabalhava em Ipatinga (MG).

Crédito: Arquivo Pessoal

A ex-esposa do mecânico, Zenaide da Silva Ximenes, busca por informaçõesdo pai dos filhos dela. "Ele nunca ficou tanto tempo sem dar notícias. A mãe dele está em uma casa de repouso e não tem como se sustentar. Estamos todos procurando ele", revela.

Zenaide contou que Maciel sempre foi muito presente na vida dos filhos, mesmo morando longe. E que conservava com o ex uma amizade muito sincera. A falta de notícias preocupa principalmente os filhos.

"Tenho dois filhos com o Maciel, um de 16 e outro de 18 anos. Sempre que ele entrava de férias, vinha para nossa casa e passava tempo com os meninos. O mais velho é muito apegado a ele. Estamos muito preocupados com a falta de contato", afirma.