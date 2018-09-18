Maltês desaparece na Serra e donos pedem ajuda para encontrá-lo

Um maltês, de 10 anos, está desaparecido desde a madrugada do último sábado (15), em Cidade Continental, na Serra. Ele fugiu de casa, que fica localizada no Setor Ásia, durante a noite, sem que os moradores do local percebessem.
O cachorro, que atende pelo nome de Choppan, tem um cisto nas costas, como descreveu a dona do animal, a assistente social Gabriela Hoffmam.
"O Choppan é um cachorrinho muito dócil, ele vai com todo mundo. A gente acredita que alguém tenha pegado ele, porque ele foi visto do lado de fora por vizinho que o colocou novamente para dentro da casa. Depois ele conseguiu fugir de novo e viram ele na pracinha aqui do bairro. Mas da pracinha ele sabia voltar para casa, então alguém deve ter levado ele. O Choppan tem um cisto nas costas, que parece um bolinha. É um diferencial dele."
Quem souber de notícias do maltês pode entrar em contato com Gabriela, no telefone 99706-3636 ou com Marcel, no 99982-3002.