Mais de 150 raios atingem Anchieta durante tempestade

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O município de Anchieta registrou 150 raios entre a noite de terça-feira (31) e a madrugada de quarta (1), segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Este número, segundo o Elat, foi o mais alto registrado em uma cidade capixaba durante a frente fria que atingiu determinadas regiões do Espírito Santo nos últimos dias. Itapemirim e Piúma completam a lista divulgada pelo instituto, com 110 e 50 raios recebidos, respectivamente.

Em princípio, de acordo com o Elat, áreas de instabilidade formadas pelo calor, alta umidade e a aproximação de uma frente fria que chegou ao ES causaram a elevada incidência de descargas atmosféricas.

O Instituto Climatempo confirmou, por meio de nota, o registro dos raios e emitiu a seguinte explicação: "Esse sistema já tinha passado forte por São Paulo e pelo Rio de Janeiro, rompendo o bloqueio atmosférico e causando chuva forte".

TENDÊNCIA

Na quinta, a umidade que os ventos trazem do mar deixam todo o litoral do Espírito Santo com céu nublado e chuva, de acordo com informações do Climatempo. No oeste capixaba e cidades como Colatina que fazem divisa com Minas Gerais, podem registrar chuva durante a madrugada e ainda pela manhã. A tarde a tendência é de diminuição da chuva possibilitando algumas aberturas de sol.

O aumento da nebulosidade vai deixar as madrugadas menos frias, mas a grande quantidade de nuvens e a chuva vão aliviar o calor durante a tarde.