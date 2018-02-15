Mãe procura por adolescente desaparecida há mais de um mês no ES

Kyria Oliveira Lima está desaparecida desde o dia 07 de janeiro de 2018 Crédito: Reprodução Internet

A aflição da dona de casa Elisângela Oliveira já dura mais de um mês. A sua filha, Kyria Oliveira Lima, de apenas 12 anos, saiu de casa, em Jacupenga, distrito de Aracruz, no dia 7 de janeiro, e nunca mais deu notícias à família.

Elisângela conta que a garota disse que visitaria uma amiga. No entanto, ao constatar o sumiço da filha, a mãe descobriu na verdade a menor havia embarcado em um ônibus para Vitória.

"Ela disse que iria na casa de uma amiga e eu nem preocupei. Depois, com o passar do tempo, fui perguntar à amiga dela sobre minha filha e ela disse que viu a Kyria em um ponto onde ela iria pegar um ônibus para Aracruz e outro para Vitória. E desde então ela não fez mais contato. Já recebi alguns telefonemas de algumas pessoas dizendo terem visto minha filha em Vila Velha, no terminal de ônibus. Disseram que ela estava pedindo dinheiro para comer e que estava com a roupa suja", conta.

Durante este período, a família da adolescente já fez três boletins de ocorrência. Um em Aracruz, um na Serra e outro em Vitória. Elisângela disse que a filha não possui aparelho celular. Ela contou ainda que a adolescente já fugiu de casa outra vez, mas na ocasião ficou uma semana sumida e foi resgatada pela polícia em Vila Velha e encaminhada para o conselho tutelar, local em que Elisângela a buscou para levá-la de volta para casa.

"Peço para as pessoas me ajudarem. Eu já recebi diversas ligações, mas muita gente liga para passar trote e eu estou desesperada atrás da minha filha. Peço, de coração, que quem souber alguma notícia, me ajude a encontrá-la. Ela tem apenas 12 anos, mas ela fala para as pessoas que tem 19. E como ela é uma menina grande, as pessoas acabam acreditando. Espero que consiga acabar com essa angústia logo.

Quem souber do paradeiro da adolescente Kyria Oliveira Lima pode ligar nos telefones 99986-4553 e 99825-5841 ou acionar o Disque-Denúncia 181.