Mãe procura pela filha que desapareceu após forró no ES

Aninha desapareceu na última terça-feira (30/01) em João Neiva, ES Crédito: Reprodução Internet

ATUALIZAÇÃO

Desde a última terça-feira, dia 30 de janeiro, Nilcéia Ferreira não teve mais notícia da filha, que é travesti e tem nome registrado como Ismael Ferreira Rocha, mas é atualmente conhecida como Aninha. Na ocasião, a jovem, de 22 anos, saiu da casa da mãe, em Timbuí, zona rural de Fundão, rumo a João Neiva-ES. No entanto, até esta quarta-feira (7) não tinha voltado.

"Ela saiu de casa e me disse que voltaria na quinta-feira da semana passada. Quando ela vai para lá, ela fica em uma casa de uns conhecidos. No sábado, me disseram que ela foi vista em um forró, em Ibiraçu. Mas depois disso ninguém soube mais notícias. Eu já entrei em contato com essa casa que ela fica em João Neiva e as pessoas não sabem onde ela está. Já ligamos para o celular, mas só dá caixa postal", conta a mãe da jovem.