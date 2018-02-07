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Mãe procura pela filha que desapareceu após forró no ES

Aninha Ferreira saiu da casa da mãe em Fundão, na terça-feira (30) rumo a João Neiva, e não voltou mais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 15:01

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 15:01

Aninha desapareceu na última terça-feira (30/01) em João Neiva, ES Crédito: Reprodução Internet
 ATUALIZAÇÃO 
Na noite desta quarta-feira (7), a família de Aninha informou que a jovem foi encontrada morta em Colatina
Desde a última terça-feira, dia 30 de janeiro, Nilcéia Ferreira não teve mais notícia da filha, que é travesti e tem nome registrado como Ismael Ferreira Rocha, mas é atualmente conhecida como Aninha. Na ocasião, a jovem, de 22 anos, saiu da casa da mãe, em Timbuí, zona rural de Fundão, rumo a João Neiva-ES. No entanto, até esta quarta-feira (7) não tinha voltado. 
"Ela saiu de casa e me disse que voltaria na quinta-feira da semana passada. Quando ela vai para lá, ela fica em uma casa de uns conhecidos. No sábado, me disseram que ela foi vista em um forró, em Ibiraçu. Mas depois disso ninguém soube mais notícias. Eu já entrei em contato com essa casa que ela fica em João Neiva e as pessoas não sabem onde ela está. Já ligamos para o celular, mas só dá caixa postal", conta a mãe da jovem. 
A família de Aninha Ferreira já registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Fundão e aguarda por informações sobre o desaparecimento da jovem. Quem souber sobre o paradeiro de Aninha Ferreira, pode entrar em contato com a delegacia de Fundão, no telefone  (27) 3267-1344.

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