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Mãe procura menina de 14 anos que desapareceu indo para a escola

Elloysha postou foto na rede social após sumir e deixou família ainda mais preocupada

Publicado em 01 de Novembro de 2017 às 13:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2017 às 13:45
Elloysha Mariano Valerio Duarte, de 14 anos Crédito: Divulgação
Um dia depois de desaparecer, a adolescente Elloysha Mariano Valerio Duarte, de 14 anos, postou uma foto em uma rede social na qual dizia, na legenda da publicação, que não estava muito bem. Ela sumiu depois de sair de casa, em Novo Horizonte, na Serra, na última sexta-feira (27), dizendo que estava indo à escola em Laranjeiras.
"A coordenação do colégio, há uns 15 dias, já tinha me alertado para o fato de ela estar faltando muito, e eu tomei providências. Conversei com ela, tirei o celular, e me aproximei mais para entender o que estava acontecendo. Mas ela estava muito diferente", detalha a mãe Purcianny da Costa Mariano, de 35 anos.
Ela conta que a menina, naturalmente meiga e extrovertida, estava com um comportamento diferente nesse mesmo período. A esteticista garante que é a primeira vez que acontece algo desse tipo. "E eu estou desesperada. Ela é inocente, não tem malícia. Não sei como ela está, se tem alguém por trás desse sumiço. Tenho medo", lamenta.
Purcianny revela que até os colegas da escola da filha estão preocupados, e que ninguém a viu desde então. Segundo a mãe, ela nunca comentou nada sobre sair de casa e também não tinha nenhum relacionamento que pudesse fazê-la sair de casa. A esteticista complementa que não tem nem ideia de onde a menina pode estar.
Informações podem ser repassadas para à polícia por meio do (27) 3138-8103 ou à família por meio do (27) 99520-7384.

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