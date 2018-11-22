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Preocupação

Mãe procura filho que desapareceu após surto em Cachoeiro

O lavrador Alex Sandro Monteiro, de 34 anos, desapareceu há um mês após um surto

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 16:39
Alex Sandro Monteiro, desaparecido no Sul do Estado Crédito: Arquivo Familiar
No natal o que eu quero de presente é o meu filho de volta. Esse é o pedido da dona de casa Albertina Monteiro, de 60 anos, que está desesperada pois o filho, o lavrador Alex Sandro Monteiro, de 34 anos, desapareceu há um mês após um surto.
Ele foi deixado por um irmão em um ponto de ônibus no bairro Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, para pegar um coletivo para Rio Novo do Sul e não chegou ao destino.
Albertina contou que Alex Sandro mora com um irmão em Mimoso do Sul. No dia 11 de outubro ele teria tido um surto e, em seguida, foi deixado em Cachoeiro de Itapemirim. É a primeira vez que ele surtou, trouxeram ele para Cachoeiro e deixaram ele na rua. Ele é trabalhador, só bebe muito. O irmão dele deixou ele no ponto no dia 12 de outubro, não embarcou ele e ele desapareceu, contou.
O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e a família está pregando cartazes pela cidade à espera de notícias sobre o paradeiro de Alex Sandro. Fico o dia inteiro fora de casa pregando cartazes. Tenho medo de terem feito mal para ele, finalizou.
Quem souber qualquer notícia sobre o paradeiro de Alex Sandro pode ligar os números de telefone (28) 99901 5984 ou (28) 999568129.
 

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