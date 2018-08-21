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Fugiu de casa

Mãe procura filha que desapareu em Guaçuí

Ela saiu de casa no último sábado com algumas peças de roupa dentro de uma mochila
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 16:23

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 16:23

Lívia tem 14 anos e está desaparecida Crédito: Reprodução
A empregada doméstica Marilza Amélia Almeida Silva, de 46 anos, está desesperada após o desaparecimento da filha no último sábado (18). A adolescente Lívia Amélia Almeida Silva, de 14 anos, saiu de casa no último sábado com algumas peças de roupa dentro de uma mochila.
A família mora em Guaçuí, na região do Caparaó. Marilza contou que, no último sábado, saiu de casa para buscar outra filha e, ao voltar, Lívia não estava em casa. Ela pediu para eu ter pressa e estava estranhando, mas quando cheguei ela não estava em casa. Ela saiu com mochila com roupas e sem documentos, disse.
Marilza contou que já fez boletim de ocorrência e ainda procurou Lívia em localidades de Guaçuí, mas sem sucesso. Procuramos em hospitais, pronto-socorro, polícia e vou continuar andar pela cidade de novo. Ontem acabei passando mal e estou ficando muito para baixo, desabafou.
O caso esta sendo investigado pela Polícia Civil de Guaçuí. Quem souber qualquer notícia pode ligar para os números de telefone (28) 999856625 ou (28) 999096081.

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