Mãe procura filha que desapareu em Guaçuí

Lívia tem 14 anos e está desaparecida Crédito: Reprodução

A empregada doméstica Marilza Amélia Almeida Silva, de 46 anos, está desesperada após o desaparecimento da filha no último sábado (18). A adolescente Lívia Amélia Almeida Silva, de 14 anos, saiu de casa no último sábado com algumas peças de roupa dentro de uma mochila.

A família mora em Guaçuí , na região do Caparaó. Marilza contou que, no último sábado, saiu de casa para buscar outra filha e, ao voltar, Lívia não estava em casa. Ela pediu para eu ter pressa e estava estranhando, mas quando cheguei ela não estava em casa. Ela saiu com mochila com roupas e sem documentos, disse.

Marilza contou que já fez boletim de ocorrência e ainda procurou Lívia em localidades de Guaçuí, mas sem sucesso. Procuramos em hospitais, pronto-socorro, polícia e vou continuar andar pela cidade de novo. Ontem acabei passando mal e estou ficando muito para baixo, desabafou.