Mãe procura filha que desapareceu em Guaçuí

A empregada doméstica Marilza Amélia Almeida Silva, de 46 anos, está desesperada após o desaparecimento da filha no último sábado (18). A adolescente Lívia Amélia Almeida Silva, de 14 anos, saiu de casa no último sábado com algumas peças de roupa dentro de uma mochila.
A família mora em Guaçuí, na região do Caparaó. Marilza contou que, no último sábado, saiu de casa para buscar outra filha e, ao voltar, Lívia não estava em casa. Ela pediu para eu ter pressa e estava estranhando, mas quando cheguei ela não estava em casa. Ela saiu com mochila com roupas e sem documentos, disse.
Marilza contou que já fez boletim de ocorrência e ainda procurou Lívia em localidades de Guaçuí, mas sem sucesso. Procuramos em hospitais, pronto-socorro, polícia e vou continuar andar pela cidade de novo. Ontem acabei passando mal e estou ficando muito para baixo, desabafou.
O caso esta sendo investigado pela Polícia Civil de Guaçuí. Quem souber qualquer notícia pode ligar para os números de telefone (28) 999856625 ou (28) 999096081.