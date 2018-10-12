Mãe pede ajuda para encontrar menina que desapareceu em Cariacica

A estudante Laís Evelyn Alves, de 12 anos, está desaparecida desde da última terça-feira (9), após sair da escola Martin Lutero, localizada no Bairro Flexal II, em Cariacica. Segundo a mãe Lorena, que faz buscas pela filha, ela saiu da escola e não voltou mais.
A estudante, antes de sair da escola, fez uma ligação para o telefone da mãe e em seguida deixou recado com o guarda de que estaria indo para a casa, porém até o momento encontra-se desaparecida. Na última vez que a menina foi vista, ela estava com o uniforme da escola, uma blusa branca, short verde e uma bolsa rosa.
Lorena, a mãe da estudante, já fez o boletim de ocorrência e tem divulgado fotos da filha nos bairros vizinhos para poder encontrá-la. Quem souber de qualquer notícia pode ligar para os números de telefone (27) 9.9811-2964, 9.9818-0790 ou 9.9525-8221.