Mãe pede ajuda para encontrar filha que desapareceu em Cariacica

Juliana Araújo Amorim desapareceu no dia 9 de julho em São Conrado, Cariacica Crédito: Arquivo Pessoal

A autônoma Tinelle Araujo dos Santos está a procura de notícias da filha Juliana Araújo Amorim, de 14 anos, que desapareceu no dia 9 de julho no bairro São Conrado, em Cariacica.

Na ocasião, a mãe da adolescente contou a reportagem do Gazeta Online que elas e o avô esperavam um ônibus para retornar para a casa quando, em um momento de distração, Juliana fugiu.

Tinelle informou ainda que a filha está em uma fase conturbada, querendo frequentar baladas, fazer tatuagens e utilizar piercings, coisas que ela não permite. Devido a isso, conflitos entre as duas surgiram desde quando a menina tinha 12 anos, idade da primeira fuga.

A adolescente foi vista pela última vez na residência de uma tia, no dia 11 de julho, no bairro São Conrado, em Cariacica. A mulher, que não teve a identidade revelada, ligou para Tinelli informando que Juliana estava lá. Por telefone, mãe e filha conversaram e a garota declarou não ter intenção de retornar para a casa e exigiu os documentos pessoais.