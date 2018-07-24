Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Viu a Juliana?

Mãe pede ajuda para encontrar filha que desapareceu em Cariacica

Juliana Araújo Amorim, de 14 anos, foi vista pela última vez no dia 11 de julho no bairro São Conrado, em Cariacica

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 21:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 21:06
Juliana Araújo Amorim desapareceu no dia 9 de julho em São Conrado, Cariacica Crédito: Arquivo Pessoal
A autônoma Tinelle Araujo dos Santos está a procura de notícias da filha Juliana Araújo Amorim, de 14 anos, que desapareceu no dia 9 de julho no bairro São Conrado, em Cariacica.
Na ocasião, a mãe da adolescente contou a reportagem do Gazeta Online que elas e o avô esperavam um ônibus para retornar para a casa quando, em um momento de distração, Juliana fugiu.
Tinelle informou ainda que a filha está em uma fase conturbada, querendo frequentar baladas, fazer tatuagens e utilizar piercings, coisas que ela não permite. Devido a isso, conflitos entre as duas surgiram desde quando a menina tinha 12 anos, idade da primeira fuga.
A adolescente foi vista pela última vez na residência de uma tia, no dia 11 de julho, no bairro São Conrado, em Cariacica. A mulher, que não teve a identidade revelada, ligou para Tinelli informando que Juliana estava lá. Por telefone, mãe e filha conversaram e a garota declarou não ter intenção de retornar para a casa e exigiu os documentos pessoais.
> Servente de obras desaparece no interior de Cachoeiro
Quem tiver alguma informação que ajude a família a encontrar a adolescente, ligue para (27) 98896-5346.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados