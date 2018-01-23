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Desaparecido

Mãe faz apelo para achar adolescente desaparecido na Serra

O adolescente Pedro Oliveira Rodex foi visto pela última vez na sexta-feira (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 18:37

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 18:37

Pedro Oliveira Rodex, de 16 anos, desapareceu em Porto Canoa, na Serra Crédito: Divulgação Internet
Desde a sexta-feira (19), o adolescente Pedro Oliveira Rodex, de 16 anos, está desaparecido. Na última vez que foi visto, Pedro estava na casa de um amigo, no bairro Porto Canoa, na Serra. O amigo disse que quando saiu de casa, o colega havia permanecido na residência. A mãe de Pedro, Solange Oliveira, entrou em contato com a polícia, fez boletim de ocorrência, e aguarda, ansiosamente, notícias do filho.
"Já procuramos no IML, nos hospitais e na polícia. Não tivemos nenhuma notícia dele. Nenhuma pista de onde ele possa estar. Espero que ele possa aparecer logo, que alguém entre em contato para dar alguma informação do meu filho", relata a mãe. 
Pedro tem aproximadamente 1,70m de altura, possui tatuagens nas costas com o nome Solange, no braço esquerdo a imagem de uma gueixa, um palhaço colorido na perna e um bangalô no braço direito. Quem souber o paradeiro do adolescente pode entrar em contato com a mãe dele no telefone 99947-4571. 

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