Mãe faz apelo para achar adolescente desaparecido na Serra

Pedro Oliveira Rodex, de 16 anos, desapareceu em Porto Canoa, na Serra Crédito: Divulgação Internet

Desde a sexta-feira (19), o adolescente Pedro Oliveira Rodex, de 16 anos, está desaparecido. Na última vez que foi visto, Pedro estava na casa de um amigo, no bairro Porto Canoa, na Serra. O amigo disse que quando saiu de casa, o colega havia permanecido na residência. A mãe de Pedro, Solange Oliveira, entrou em contato com a polícia, fez boletim de ocorrência, e aguarda, ansiosamente, notícias do filho.

"Já procuramos no IML, nos hospitais e na polícia. Não tivemos nenhuma notícia dele. Nenhuma pista de onde ele possa estar. Espero que ele possa aparecer logo, que alguém entre em contato para dar alguma informação do meu filho", relata a mãe.