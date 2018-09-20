Mãe de jovem com doença rara no ES pede ajuda para cirurgia

Uma doença rara, diagnosticada em julho, fez o estudante de arquitetura Rafael Alves Damasceno perder 30 quilos em um período de quatro meses. Rafael foi acometido pela acalasia, uma enfermidade no esôfago, caracterizada pela ausência de contrações musculares (movimentos peristálticos) que empurram os alimentos para o estômago e pelo estreitamento do esfíncter do esôfago.

No estágio inicial, Rafael começou a passar mal sempre após se alimentar, com vômitos e dores. Por conta do estreitamento do esôfago, o estudante, que é de São Mateus  na região Norte do Estado  não conseguia comer alimentos sólidos. Hoje, ele apenas ingere líquidos, e que estejam em temperaturas quentes. No entanto, a cura para a doença se dá por meio de cirurgia e o hospital de referência nesses casos está localizado em Recife.

vaquinha online para ajudar a arrecadar o dinheiro para a cirurgia. A mãe dele também fez uma rifa na cidade na tentativa de salvar o filho que hoje pesa cerca de 47 quilos. O custo do procedimento, porém, está orçado em R$ 27 mil, contanto com passagens e estadia de Rafael e a mãe dele, a enfermeira Luzimar Alves. E foi aí que a solidariedade ganhou espaço junto a todo sofrimento que a família está passando: amigos de Rafael criaram umapara ajudar a arrecadar o dinheiro para a cirurgia. A mãe dele também fez uma rifa na cidade na tentativa de salvar o filho que hoje pesa cerca de 47 quilos.

"Para uma mãe, o maior sofrimento é ver a dor do filho. E eu estava vendo meu filho morrer aos poucos de fome e de sede porque ele não conseguia engolir nada. E aqui no Estado não conseguimos que fosse feita esta cirurgia. Fiquei sabendo que em Recife é que estão os médicos especializado nessa doença, a acalasia, que pode ser causada, entre outros fatores, pelo barbeiro da doença de chagas. Mas nossa família não tem esse dinheiro para pagar o procedimento, então tive ideia de fazer uma rifa e os amigos dele fizeram essa vaquinha na internet", comenta Luzimar.

A mãe de Rafael contou que, até esta quinta-feira (20), a vaquinha já tinha arrecadado R$ 18 mil, livres de taxas. Eles esperam bater este valor até a próxima terça-feira (25), quando Rafael vai passar pelo procedimento cirúrgico.

"Já marcamos a cirurgia e tenho fé que vamos conseguir este dinheiro para salvar meu filho. Desde ontem fiquei muito feliz porque vi, depois de muito tempo, o semblante de felicidade, de esperança no rosto do meu filho. A gente só tem que agradecer ao apoio das pessoas, a ajuda de gente que nós nem conhecemos. Tenho muita fé que meu filho vai se recuperar", acrescenta a enfermeira.

Dados bancários

Banestes

Ag: 0553

Conta: 2174143-4

Luzimar A Pereira