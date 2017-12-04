Lavrador que estava desaparecido é encontrado e levado a hospital

Foi encontrado na manhã deste domingo (3), o lavrador Renato Ribeiro Martins de 43 anos. Ele estava desaparecido desde o dia 19 do último mês após sair de casa na localidade de Departamento, zona rural de Vargem Alta, na região Serrana. Ele foi encontrado em Prosperidade, região próxima.
Renato estava muito debilitado e, de acordo com familiares, não se lembra do que aconteceu. O irmão da minha sogra viu e o reconheceu. Muito debilitado, foi levado para o hospital da cidade, contou uma parente. E continuou: "Ele está tranquilo, mas disse que não se lembra do que aconteceu e que não encontrava o caminho de casa. Estamos felizes por ter tido essa benção. O pior já passou.
Renato segue internado no Hospital Padre Olívio, em Vargem Alta.