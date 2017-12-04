Lavrador que estava desaparecido é encontrado e levado a hospital

Renato estava muito debilitado e, de acordo com familiares, não se lembra do que aconteceu. O irmão da minha sogra viu e o reconheceu. Muito debilitado, foi levado para o hospital da cidade, contou uma parente. E continuou: "Ele está tranquilo, mas disse que não se lembra do que aconteceu e que não encontrava o caminho de casa. Estamos felizes por ter tido essa benção. O pior já passou.