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Vargem Alta

Lavrador que estava desaparecido é encontrado e levado a hospital

Renato sumiu no dia 19 de outubro, na zona rural da cidade; ele continua internado em um hospital

Publicado em 04 de Dezembro de 2017 às 20:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2017 às 20:46
Ele vestia bermuda e blusa preta quando desapareceu Crédito: Arquivo Familiar
Foi encontrado na manhã deste domingo (3), o lavrador Renato Ribeiro Martins de 43 anos. Ele estava desaparecido desde o dia 19 do último mês após sair de casa na localidade de Departamento, zona rural de Vargem Alta, na região Serrana. Ele foi encontrado em Prosperidade, região próxima.
Renato estava muito debilitado e, de acordo com familiares, não se lembra do que aconteceu. O irmão da minha sogra viu e o reconheceu. Muito debilitado, foi levado para o hospital da cidade, contou uma parente. E continuou: "Ele está tranquilo, mas disse que não se lembra do que aconteceu e que não encontrava o caminho de casa. Estamos felizes por ter tido essa benção. O pior já passou.
Renato segue internado no Hospital Padre Olívio, em Vargem Alta.

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